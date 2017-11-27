"Diriliş Ertuğrul" dizisinin setinde yangın

AA'nın haberine göre; Tekden Film'den yapılan açıklamada, dizinin Riva'daki platosunda ve kostümlerin bulunduğu konteynerlerde, 04.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Şirket çalışanları güvenlik kameralarından fark ederek, yangına müdahale etti.



Bu sırada set çalışanlarının ihbarı üzerine platoya gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Beykoz İtfaiye Şefliği ekipleri, yangını söndürdü.



Yangın dolayısıyla bazı kostümler kullanılamaz hale geldi. Dizinin çekimlerine yangın nedeniyle bir süre ara verildi.



İtfaiye ve polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

Diriliş Ertuğrul

yangın

Engin Altan Düzyatan