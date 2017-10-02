Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul, heyecanlı sonla verdiği sezon finalinden sonra yeni sezon için belirli bir tarih vermemişti. Ancak yeni sezonu merak eden izleyiciler Diriliş Ertuğrul'un yeni sezona ne zaman başlayacağını araştırıyor. Sezon finalinde Ertuğrul ile Vasilius arasındaki savaş, Ertuğrul'un galip gelip Vasilius'un öldürülmesiyle ekrana gelmişti. Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte Diriliş Ertuğrul yeni sezon hakkında bilgiler...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul, yeni sezona tam olarak ne zaman başlanacak bilinmiyor. Dizinin yeni sezonu Ekim ayında yayınlanması bekleniliyor. Bazı kaynaklara göre Diriliş Ertuğrul yeni sezona 25 Ekim' de başlayacağı söyleniyor. Fakat yayıncı kuruluş tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte Diriliş Ertuğrul'un sezon finalinde yaşananlar;

Diriliş Ertuğrul'un sezon finalinde, Hanlı Pazar'a saldırı düzenleyen Vasilius, başarısız olup Ertuğrul tarafından öldürülmüştü. Ertuğrul'un sıradaki hedefi Karacahisar kalesidir. Ekaterina, kaledeki sahipsizliği kullanarak imparatora mektup yoluyla ulaşıp yetki talep etmişti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON YENİ OYUNCU KİM?

Son olarak Kehribar dizisinde rol alan Aslıhan Güner, bundan sonra Diriliş Ertuğrul kadrosuna katıldı. Aslıhan Güner'in dizide hangi rolde oynayacağı henüz tam olarak belli olmadı.

ASLIHAN GÜNER

Aslıhan Güner 1987' de İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Annesi Malatya, Babası ise Sivaslıdır. Türk oyuncu Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Farklı filmlerde, dizilerde rol almış Güner hepsinde başarılı olmuştur.

İlk rol aldığı film 2002 yılında gösterime giren Sırlar Dünyası’dır. (2002)

ROL ALDIĞI FİLMLER / DİZİLER

Sırlar Dünyası - (2002)

Büyük Buluşma - (2004)

En İyi Arkadaşım - (2004)

The İmam - Zehra(2005)

Selena - Demeter (2006)

Esir Kalpler - (2006)

Eksi 18 - (2006)

Sevda Çiçeği - (2006)

Çemberimde Gül Oya - Dilek (2006)

Yuvamı Yıkamazsın - Pelin (2007)

Zeliha'nın Gözleri - Selma (Konuk Oyuncu) (2007)

Asi - Gonca Kozcuoğlu (2007)

Şefkat Tepe - Leyla (2010) - Yasemin (2013)

Sümela'nın Şifresi Temel - Zuhal (2011)

Bir Zamanlar Osmanlı - Esma (2012)

Geceler Yarim Oldu - Gülcan

Moskova'nın Şifresi Temel - Zuhal (2012)

Herşey Yolunda Merkez- Yasemin (2013)

Kızılelma - Azra (2014)

Selam: Bahara Yolculuk - Sevgi (2015)

Kehribar - Bahar (2016)

DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan (Ertuğrul)

Süleyman Şah’In ikinci evladı olan Ertuğrul, kahramanlara has olan kişilik kumaşını çocuk yaşlarından itibaren kuşanan bir yiğittir. Fedakârlık, cesaret, diğergamlık, zekâ, kavga yeteneği, stratejik düşünebilme kabiliyeti, merhamet ve duygusallık, onun en belirgin vasıfları olmuştur. O hayalleri ve idealleri uğruna hiçbir kavgadan kaçınmayan, hiçbir zalime boyun eğmeyen, mazluma kılıç vurmayan, adaleti tesis için ölümü göze alabilen bir yiğittir.

Esra Bilgiç (Halime Hatun)

Kaçak bir Türkmen şehzadesinin dünya güzeli kızıdır. Selçuklu sarayında yetişmiştir. Fedakar, anlayışlı ve vakur bir kız olan Halime, sabrı ve zekasıyla birçok problemin üstesinden gelir. Liyakatlı ve çalışkan olması en belirgin özellikleri arasındadır. Yardımsever ve paylaşımcı yapısı ona her ortamda dost ve düşmanlar kazandırır.

Hülya Darcan (Hayme Ana)

Boy veren ve kayı’yı bir arada tutan mayadır Hayme Ana. Hayme, oğlu Ertuğrul’Un yolculuğunda, ona dualarıyla eşlik eden eli öpülesi kadındır. Ertuğrul’a canı gönülden inanan Hayme Ana, tehlike anlarında önemli kararların verilmesinde etkin rol oynayacaktır. idareci yönü sayesinde meydana gelen her türlü ayrışmayı engelleyebilir. Sabırlı ve kanaatkâr yapısıyla türk kadınının yaşayan örneğidir. Obanın selameti ve evlatlarının iyiliği için eline kılıç almaktan da çekinmeyen Hayme Ana, beylerin yokluğunda obayı yönetebilecek kadar siyasi ve idari bir zekâya sahiptir.

Çağdaş Onur Öztürk (Vasilius)

Cengiz Coşkun (Turgut Alp)

Ertuğrul Bey’in en iyi dövüşen alplarından biridir. Zeki, sabırlı ve ketum bir yapıya sahiptir. Güçlü ve mücadeleci yapısı ona dövüşlerde avantaj sağlar. Dövüşler de balta kullanması, onu diğer alplardan ayıran bir özellik olduğu kadar, düşmanları için de bir korku kaynağıdır. Turgut Alp, namı diyara yayılmış, sadakati ve yetenekleriyle insanların takdirini kazanmış değerli bir savaşçıdır.

Nurettin Sönmez (Bamsı Beyrek)

Kayı gençleri içerisinde iyi derece kılıç kullanan bir yiğittir. İri cüssesi ve cesareti onu zorlu dövüşlerde ön plana çıkarır. Onun bu korkutucu görüntüsü altında ise iyi bir kalbi vardır. Bamsı Beyrek, Ertuğrul Bey’e koşulsuz bir sadakatle bağlıdır. Kayı obasının ve Ertuğrul Bey’in vazgeçilmez alpları arasında olan Bamsı, çift kılıçla savaşabilen korkusuz bir alptır. Fakat en gergin durumlarda dahi saflığı ile sempati kazanabilir.

Cavit Çetin Güner (Doğan Bey)

İsmiyle müsemmadır. İyi bir iz sürücüdür. İklimi, araziyi, bitkiyi ve coğrafyayı tanır. Doğan Alp, nice zorlu şartlarda bir çözüm bulma yeteneğine sahiptir. Ertuğrul’Un can yoldaşı ve en güvendiği alpları arasındadır. Kendisine verilen görevi ne pahasına olursa olsun yapacak kadar cesur, bu görevde canını verecek kadar fedakâr ve büyük çarpışmalardan sağ çıkabilecek kadar iyi bir dövüşçüdür. Mizah yönü kuvvetlidir. Bu, ona diğer alplar arasında farklı bir yer kazandırır. Sevilen ve güvenilen bir alptır.

Ayberk Pekcan (Artuk Bey)

Kayı obasındaki en ahlaklı ve faziletli beyidir. Tıp alanındaki ustalığı ve eğitimi onu akıl danışılan saygın biri yapar. Artuk her zaman sadık ve cesur biri olmuştur.

Erden Alkan (Candar Bey)

Çavdaroğlu obasının beyi olan Candar Bey, bozkırın siyaset ocağında pişmiş aslen tatar olan bir türkmen beyidir. Çağın siyasi ve askeri bilgi birikimine sahiptir. Aileye ve obaya mutlak hâkim olan Candar Bey sert bir adamdır. İşlerini demir yumrukla yürüten Candar Bey’İn başarısızlığa tahammülü yoktur.

Kürşat Alnıaçık (Ural Bey)

Ural Bey, Candar Bey’in büyük oğludur. Bozkırın kalbinde yetişmiş, bir savaşçıdır. Çavdar obasının baş alpıdır. Savaş ve vahşet onun iliklerine işlemiştir.

Gülçin Santırcıoğlu (Çolpan)

Ural Beyin eşi olan Çolpan, aynı zamanda Karacahisar Kalesinin eski Tekfurunun kızıdır. Ural Bey’i, onunla birlikte yürüdükleri yolda, onun her türlü desteği verecek kadar çok sevmektedir.

Gülsim Ali İlhan (Aslıhan)

Aslıhan, Candar Bey’in tek kızı ve en küçük çocuğudur. Kibar, naif ancak bu yapısından beklenmeyecek derecede iyi savaşçıdır.

Cem Uçan (Aliyar)

Candar Bey’in küçük oğlu olan Aliyar ilim erbabı olan biridir. Çağın tüm ilimlerine haizdir. Güvenilir ve asalet sahibi olması sayesinde çevredeki herkes tarafından saygıyla karşılanır.

Osman Albayrak (Batuhan)

Korkusuz, acımasız bir adamdır. Ural’ın yardımcısıdır. Özellikle Ural Bey’e sonuna kadar sadık bir savaşçıdır.

Fırat Topkorur (Tüccar Hasan)

Ticaret alanında söz sahibi olan Hasan, Hanlı Pazarın en zengin tüccarlarındandır.

Gökhan Bekletenler (Haçaturyan Usta)

Çok yetenekli bir ustadır. Hayatında bir çok dönüm noktası bulunan Haçaturyan Usta, tecrübesi ve yeteneği ile ön plana çıkmaktadır.

Batuhan Karacakaya (Dündar)

Ertuğrul’un küçük kardeşidir. Abisine inancı tamdır.

Yaman Tümen (Gündüzalp)

Ertuğrul'un oğludur.

Serhat Barış (Tristan)

Köle Tüccarıdır.

Mehmet Cerrahoğlu (Cazgır)

Simon'un hizmetkarı.

Ezgi Esma Kürklü (Banu Çiçek)

Dodurga Obasının deli tayı olan Banu Çiçek güzel olduğu kadar iyi bir savaşçıdır. Halime Sultan’ın Dodurga Obasındaki en iyi dostudur. Aynı zamanda Doğan’la evlenerek Kayı Obasının gelini olmuştur.

Melih Özdoğan (Samsa)

Celal Al (Abdurrahman)

Gökhan Karacık (Derviş)

Hakan Serim (Günkut)

Mehmet Pala (Kutluca)

Edip Zeydan (Dumrul Alp)