Diriliş Ertuğrul nerede çekiliyor?

Yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, başrollerini Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner, Didem Balçın, ve Hülya Darcan'ın paylaştıkları Diriliş Ertuğrul dizisinin nerede çekildiği sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyordu. İşte Diriliş Ertuğrul'un kostümleri ve çekim yerleri...

Diriliş Ertuğrul Gelişim süreci

Diriliş Ertuğrul dizisinin hazırlık süreci Şubat 2014’te başladı. 5 ayda hikâye ve çizimler bitti. Moğolistanlı Gambat’a 3 ay boyunca çizimler yaptırıldı. Ekipler çalışmaya Mayıs ayında başladı.

Diriliş Ertuğrul 60 kişilik dekor ve sanat ekibi 4 ay çalıştı ve hala çalışmaya devam etmekteler. Kostümler ve dekorlar için 4000 metrekare kumaş kullanıldı. Diriliş "Ertuğrul" dizisinin oyuncuları, yan cast ve devamlılıklı figürasyon 3 ay at binme, kılıç kullanma ve ok atma dersleri aldı. Dizideki koreografiler için Kazakistan’dan dünyaca ünlü Cengiz Han, Cehennem Melekleri 2, 47 Ronin, Barbar Conan gibi filmlerde yer alan özel koreografi ekibi Nomad geldi. Nomad hem oyuncuları, hem de atları eğitti ve dövüş koreografilerini hazırladı. Dizide kullanılan atlar da satın alındı ve özel olarak eğitildi. Ayrıca ceylan, koyunlar, keçiler, bülbül ve keklikler de ekibin bir parçası oldu. İlk bölümün çekimleri yaklaşık 1 ay sürdü.

Diriliş Ertuğrul Kostüm tasarımları

Diriliş Ertuğrul için 1000’e yakın kostüm ve binlerce savaş malzemesi ve aksesuar sıfırdan yapıldı. Kostümlerde ve börklerde kullanılan mücevherler takılar, sanatta kullanılan bakırlar, kılıçlar, kalkanlar ve tüm aksesuarlar Türkiye’nin her yerinden toplatıldı. Ahşap malzemeler tek tek elle yapıldı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Ertuğrul için Riva ve Beykoz Kundura Fabrikasına 2 plato kuruldu. Kayı Obası Riva’da yeniden canlandı. Riva’daki plato, asıllarına uygun şekilde yapılan 600 metrekarelik Süleyman Şah otağı ve 35 adet çadırla birlikte toplam 40.000 m² alanda kurulmuştur. Diriliş "Ertuğrul" set alanında ayrıca 12 adet değişik ebatlarda oba dükkanları, 1 adet kilimhane, otağ meydanı ve talimhane yer almaktadır.

Beykoz Kundura Fabrikasında 6000 m²’lik kapalı alana Halep, Halep Sarayı, arz odası, konuk odaları, koridorlar, zindanlar, Karatoygar mekanı, Selçuklu kasrı, Tapınakçılar salon ve odaları, tekke ve çadır içleri yapıldı. Yine Kundura Fabrikası’ndaki 5000 m²’lik açık alana Halep çarşısı, kale içi, Süleyman Şah çadır içi, Tapınakçıların zindanı, koridoru ve ibadethanesi inşa edildi.

Alınan karar ile dizinin 4. sezon çekimlerinin Nevşehir (Kapadokya)'de yapılması kararlaştırıldı.

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