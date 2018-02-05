12 | 34

Cavit Çetin GÜNER

DOĞAN BEY

İsmiyle Müsemmadır. İyi Bir İz Sürücüdür. İklimi, Araziyi, Bitkiyi Ve Coğrafyayı Tanır. Doğan Alp, Nice Zorlu Şartlarda Bir Çözüm Bulma Yeteneğine Sahiptir. Ertuğrul’Un Can Yoldaşı Ve En Güvendiği Alpları Arasındadır. Kendisine Verilen Görevi Ne Pahasına Olursa Olsun Yapacak Kadar Cesur, Bu Görevde Canını Verecek Kadar Fedakâr Ve Büyük Çarpışmalardan Sağ Çıkabilecek Kadar İyi Bir Dövüşçüdür. Mizah Yönü Kuvvetlidir. Bu, Ona Diğer Alplar Arasında Farklı Bir Yer Kazandırır. Sevilen Ve Güvenilen Bir Alptır.