Diriliş Ertuğrul 121. son bölümüyle TRT 1'de izleyicisinin karşısına çıktı. Sezon finali ile ekranlara ara veren Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul ve Oba halkı Söğüt'e göç için yola çıktı. Ertuğrul göç yapmadan önce eşi Halime'nin mezar başına gitti ve onunla vedalaştı. Peki, Diriliş Ertuğrul 121. sezon finali bölümünde neler yaşandı? İşte Diriliş Ertuğrul son bölüm özeti...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 121. BÖLÜM ÖZETİ (SEZON FİNALİ)

Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı...

Ertuğrul ve alplar, Noyan’dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası’na gelebilecekler mi? Osman’ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman’a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday’ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ertuğrul ve Noyan, vazife için birlikte yola çıkmak zorunda kalmışlardı. Bu yolculukta onlara tuzak kuran Romanos’un cezası, Ertuğrul tarafından kesilmişti. Vuruşmada yara alan Bamsı ise, bir müddet sonra iyileşmiş ve yola Ertuğrul Bey’le devam etmişti. Sugay Hatun kaçırılmış ancak bir müddet sonra Günalp onu kurtarmayı başarmıştı. Almıla da bu meselede yardımcı olmuş ve bu sayede güven kazanmıştı. Ertuğrul, Moğol Han’ı Ögeday’ın karşısına çıkmış ve Ögeday’ın ona tabi olma isteğini kabul etmişti. Bunu hiç beklemeyen Noyan, oldukça şaşırmıştı.

Ögeday Han, kendisine tabi olan Ertuğrul Bey’e nasıl bir teklif yapacak? Ertuğrul, Ögeday’a tabi olduktan sonra nasıl bir yol izleyecek? Tüm bunlar yaşanırken nasıl bir haber gelecek? Almıla’nın hain planları nereye varacak? Günalp, Moğol casuslarını açığa çıkarabilmek için ne yapacak? Ertuğrul’un Ögeday’a tabi olmayı kabul ettikten sonraki hamlesi ne olacak?

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER