Diriliş Ertuğrul 112. bölümüyle bu akşam izleyicinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde Saadettin Köpek'in binlerce masumların hayatını öldüreceğine bir kişinin feda olup bin kişiyi kurtaracağını dile getiren Aslıhan Hatun, Emir Saadettin'in yanına gidiyor. Obadakiler Aslıhan Hatun'u ararken, izleyiciler ise Aslıhan Hatun'un ölüp, ölmeyeceği sorusuna yanıt arıyor. Peki, Aslıhan Hatun ölecek mi? İşte Diriliş Ertuğrul son bölüm özeti...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM: ASLIHAN HATUN ÖLECEK Mİ?

Sultan'ın ölmesiyle birlikte devleti ele geçiren Saadettin Köpek'in güçlenmesiyle birlikte, Ertuğrul Bey ve Turgut'un Saadettin Köpek'le mücadele etmesinin artık güç olduğunu savunan Aslıhan Hatun için obadakiler merak içinde. Ertuğrul'un Saadettin Köpek'e karşı gelmesi halinde Saadettin Köpek'in binlerce masuma zarar vereceğini düşünen Aslıhan Hatun, binlerce masumun öleceğini bir kişinin feda olması gerektiğini savunarak Saadettin Köpek'in yanına gidiyor. Obadakiler ise merak içinde Aslıhan Hatun'u aramaya başlıyor. Aslıhan Hatun ölecek mi?, sorusu merak edilirken Aslıhan Hatun'un ölüp, ölmeyeceği henüz belli değil. Merak edilen sorunun yanıtı gelecek bölümde belli olacak.

Ertuğrul, bir oyun kurarak Ahmet’in Kritos’u kurtarmasını sağlamış ve bu sayede Ahmet, Kritos’un güvenini kazanmıştı. Bu yüzden Kritos, Ahmet’i Köpek’in yanına elçi olarak göndermişti. Ahmet ise Köpek’in canını kurtararak onun da güvenini kazanmıştı. Günalp, Ertuğrul’un onu öldüreceğini düşünürken kendini onunla birlikte Söğüt’te bulmuştu. Köpek, Ertuğrul’un ipini çekebilmek için sultanı Ertuğrul’a karşı dolduruşa getirmeye çalışmış ve devlet erkanını da yanına almıştı. Bu sayede de Ertuğrul’un uç beyliğinin elinden alınması için sultana ferman imzalatmıştı. Aslıhan’ın ve beylerin Söğüt’e göçme konusundaki endişeleri ise artmıştı. Ertuğrul ve Kritos Söğüt’te karşı karşıya gelmiş ve Kritos, Ertuğrul’un eline geçmişti. Sonrasında saraydan gelen bir fermanla, Ertuğrul’un uç beyliğinin elinden alındığı ve Günalp’a verildiği anlaşılmıştı...

Ertuğrul, Köpek’in kendisine karşı çevirdiği oyunların üstesinden gelebilecek mi? Uç beyliğinin Ertuğrul’dan Günalp’a geçmesiyle, bu ikili arasındaki ilişki nereye varacak? Ahmet, Köpek’in yanında neler yapacak? Marya’nın akıbeti ne olacak?

Uç beyliğinin kaybedilmesinden sonra Kayı Obası’nda ahval ne olacak? Söğüt’e göçme hususunda Çavdarların tavrı ne olacak? Köpek’in gitgide artan nüfuzu, devleti tamamen ele geçirmesini sağlayacak mı? Günalp’ı Ertuğrul’a karşı kışkırtmayı başarabilecek mi? Köpek, Altunaba’dan sonra hedefine kimi alacak? Sultan Gıyaseddin’in Köpek’e karşı hamlesi ne olacak?

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