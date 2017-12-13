Geçtiğimiz hafta yayınlanan 98. bölümün ardından Diriliş Ertuğrul'ın 99. bölüm fragmanı yayınlanmamış, bu durum seyircilerde büyük merak uyandırmıştı. Her hafta Çarşamba günleri yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un bu akşam yayınlanıp, yayınlanmayacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Diriliş Ertuğrul 99. bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ile ilgili merak edilenler...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

TRT 1'de yayınlanan ve başrolünü Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisinin 99. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanmayan Diriliş Ertuğrul'un kolaj bölüm fragmanı seyirciyle paylaşıldı. Diriliş Ertuğrul'un 99. yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak fakat kolaj bölümü ekranlara gelecek. Peki, Diriliş Ertuğrul neden yok? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte cevabı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmamasının ardından takipçiler 'Diriliş Ertuğrul neden yok?' sorusuna merakla yanıt aramaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisi çekim yapılan platoda yangın çıkması, çıkan yangının çekim koşullarını zorlaştırması nedeniyle bir hafta ara verildiği öğrenildi. Diriliş Ertuğrul'un resmi Twitter hesabından 11 Aralık 2017 tarihinde konu ile ilgili şu paylaşım yapıldı;

"Önceki hafta platomuzda meydana gelen yangının, çekim koşullarımızı zorlaştırması nedeniyle yeni bölümümüzün yayınına bir hafta ara vermek durumunda kaldık. Kalitemizden ödün vermemek amacıyla yapmış olduğumuz zorunlu arayı anlayışla karşılayacağınıza inanıyoruz. Diriliş Ertuğrul heyecan ve aksiyon dolu 99. bölümüyle 20 Aralıl Çarşamba günü TRT 1'de."

— Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) December 11, 2017

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 98. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ertuğrul, Karacahisar Kalesi’nin fetih hazırlıklarına başlamış, Turgut ve Aslıhan’ın düğününün sabahında kaleye saldırmaya karar vermişti. Öte yandan bu izdivaca mani olmak isteyen Emir Saadeddin ise, Aslıhan’ın yardımcısı Esma aracılığıyla Turgut ve Aslıhan’ı zehirletmişti. Düğün büyük bir coşkuyla gerçekleşmiş, Ertuğrul ve alpları düğün biter bitmez Karacahisar Kalesi’ne baskın yapmak için harekete geçecekleri sırada Turgut ve Aslıhan’ın zehirlendiğini öğrenmişlerdi.

Ertuğrul bu zehirleme hadisesi üzerine ne yapacak? Zehirleyenleri bulabilecek mi? Bu işten kimi mesul tutacak? Bu hadiseye rağmen Karacahisar Kalesi’ni fethedebilecek mi? Turgut ve Aslıhan’ın akıbeti ne olacak? Kurtulabilecekler mi?

Bu hadise karşısında Bahadır Bey’in tutumu ne olacak? Amacına ulaşan Emir Saadeddin bundan sonra ne yapacak?

Ares’in planı doğrultusunda kendini farklı bir kişi olarak tanıtıp Kayı Obası’na sızan Titan, hedefi olan Ertuğrul’un oğlu Gündüz’le yakınlaşabilecek mi? Ares, Ertuğrul’un oğlu Gündüz üzerinden kurduğu planında başarıya ulaşabilecek mi?

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