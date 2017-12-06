Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Diriliş Ertuğrul 99. yeni bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı, ekrana gelen 98. bölümün ardından izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yeni bölüm hakkında ipuçlarını edinmek isteyen izleyiciler, merakla "Diriliş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" ve "Diriliş Ertuğrul 99. bölüm fragmanı" aramalarını yapıyor. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Diriliş Ertuğrul 99. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 99. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in babası olan ve aynı zamanda Kayı boyu lideri olan Ertuğrul Bey'in hikayesini ve beylik yönetimini konu edinen Diriliş Ertuğrul dizisi, ekrana gelen 98. bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitledi.

Heyecanla izlenen ve birçok gelişmenin yaşandığı Diriliş Ertuğrul 98. bölümünün ardından da yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında ipuçları isteyen izleyiciler, Diriliş Ertuğrul 99. bölüm fragmanı için bekleyişe başladı.

Diriliş Ertuğrul'un heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte önümüzdeki hafta Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 99. bölüm hakkında ipuçları verilecek.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 98. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Diriliş Ertuğrul'un ekrana gelen 98. bölümünde;

Ertuğrul Bey'in adamları Bahadır Bey'i almaya geldi ve otağda büyük bir arbede başladı. Bahadır'ın alplerini etkisiz hale getiren Ertuğrul Bey'in adamları, "Ertuğrul Bey'in huzuruna götüreceğiz sizi Bahadır Bey, zorluk çıkarırsanız gereğini yaparız." dedi. Bahadır Bey ise, "Ben Ertuğrul Bey'in ayağına gitmem, işte çadırım burada. Ne diyecekse gelsin söylesin." dedi.

Ertuğrul Bey'in adamlarının "Bahadır Bey! Ertuğrul Bey'imin buyruğu neyse ona uyacaksınız. Alplerinin önünde yaka paça götürtme kendini." demesi üzerine Bahadır Bey kabul etti ve "Ertuğrul Bey'inizle konuşmaya gideceğim." dedi. Daha sonra Bahadır Bey, Bahadır Bey'in adamları ve Karaca Hatun, Ertuğrul Bey'e götürülmek üzere teslim alındı.

Öte yandan Ertuğrul Bey'e getirilen Bahadır Bey, Ertuğrul ile yüzleşti. Ertuğrul Bey, Bahadır Bey'e şiddetli bir yumruk attı ve ikili arasında bir düello başladı. Ertuğrul Bey, Bahadır Bey'i yere serdi. Ertuğrul Bey, Bahadır'a "Alpamış gizlice Esma'yla obanın dışında buluştu. Sonra da onu öldürdü." dedi."

— Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) December 6, 2017

Bahadır Bey ise cevap olarak "Demek zehri veren Esma'ydı. Ah Esma ah... Bir de bana kadın başına beylik taslarsın." dedi. Ertuğrul Bey ise "Esma hainse, Alpamış da haindir Bahadır Bey. Esma'ya zehirlemesi için Alpamış'a talimatı sen verdin." dedi.

Ertuğrul, Karacahisar Kalesi’nin fetih hazırlıklarına başlamış, Turgut ve Aslıhan’ın düğününün sabahında kaleye saldırmaya karar vermişti. Öte yandan bu izdivaca mani olmak isteyen Emir Saadeddin ise, Aslıhan’ın yardımcısı Esma aracılığıyla Turgut ve Aslıhan’ı zehirletmişti. Düğün büyük bir coşkuyla gerçekleşmiş, Ertuğrul ve alpları düğün biter bitmez Karacahisar Kalesi’ne baskın yapmak için harekete geçecekleri sırada Turgut ve Aslıhan’ın zehirlendiğini öğrenmişlerdi.

Öte yandan 98. bölümün son sahnesinde Ertuğrul Bey zehri veren kişinin Sadettin olduğunu anladı.

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul 99. bölüm fragmanı

Diriliş yeni bölüm fragmanı

Diriliş 99. bölüm fragmanı