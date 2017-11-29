Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı izle! Diriliş 98. bölüm fragmanı

Osmanlı Beyliği’nin kurucusu Osman Bey’in babası olan ve aynı zamanda Kayı boyu lideri olan Ertuğrul Bey’in yaşamını ve beylik yönetimini konu edinen Diriliş Ertuğrul dizisi, ekrana gelen 97. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin yayınlanan bölümünün hemen ardından Diriliş 98. bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş 98. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 98. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez ve Cemal Hünal gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisi, ekrana gelen 97. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Dizinin yayınlanan bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı için de bekleyiş sona erdi.

Diriliş Ertuğrul’un yeni bölüm fragmanı, 97. bölümün hemen ardından yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Ertuğrul Bey'in "Bu kahpe cengin ortasında bir kere daha tuzağa düştük. Çok kan dökülecek!" dediği sahne izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

Bahadır Bey'in "Geleceği varsa, göreceği de var!" dediği sahnenin ardından Ertuğrul Bey'in "Senin kelleni alırım Bahadır Bey!"" dediği sahne izleyicilerin dikkatini çekti.

Aynı zamanda Sadettin Köpek'in de "Buralar iyice karışacak. İşte o vakit Ertuğrul'un kellesini alacağım" dediği sahne dikkatlerden kaçmadı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 97. BÖLÜM ÖZETİ

Diriliş Ertuğrul’un 97. bölümünü izleyemeyen izleyiciler ise, ekrana gelen 97. bölümde nelerin yaşandığını araştırıyor. İşte birçok gelişmenin yaşandığı Diriliş Ertuğrul 97. bölümü özeti;

Sadettin Köpek, Ertuğrul’a “Sultanımızın emriyle, bu topraklardaki vazifem bitmiştir. Bugün Allah’ın izniyle Konya’ya döneceğim. Verdiğin hükümlerin hesabı gayrı senden sorulur, bilesin. İnşallah verdiğin hüküm bu topraklara bela getirmez. Bu sözümü de yabana atmayasın.” dedi. Ertuğrul ise, “Ben vazifemi yaptım Emir Sadettin. İnşallah sen de Konya’ya vardığında, Sultanımızı zehirleyenleri de bana ve Alplerim’e de tuzak kuranları da tez vakitte bulacak mahareti gösterirsin.” dedi.

Öte yandan Ertuğrul’un Sadettin’e “Sultanımızın zehirlendiğini gördüğümde, sefere giderken tuzağa düştüğümde, devletimizi devlet olmaktan çıkaranlar olduğunu gördüm. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe. Sen de bilesin ki, uç beyliğim altındaki bu topraklarda leş kargalarına müsaade etmeyeceğim. Devletimiz ebet müddet daim kalacaktır. Sultanımız, uğrunda olmaya hazır yiğit beylerin olduğunu bilsin, bu bize yeter.” dediği sahne büyük dikkat çekti.

Geçtiğimiz haftaki bölümde beylikten gönderilen Dündar, “Müsadenle yola revan olacağım beyim, bir emriniz var mıdır?” diye Ertuğrul’a sordu. Ertuğrul ise, “Göz o ki; dağın ardını göre, akıl o ki; başa geleceği bile Dündar. Çıktığın bu yolda gözlerin görür, aklın da başına gelir inşallah.” diyerek yanıtladı ve ardından Dündar helallik alarak ayrıldı.

Turgut ve Aslıhan, evlendi ve obada Turgut ile Aslıhan’ın düğünü gerçekleştirildi. Düğünde coşkulu gösteriler düzenlendi.

Ares’in “Bugün buraya kaledeki en iyi okçuyu seçmek için toplandık. Her adamımın en iyisi olmasın isterim. O yüzden siz, durmadan çalışacaksınız. Bu kalenin surlarına sığmayacağınız günler yakındır. O gün geldiğinde, menzilinizdeki tek bir Türk’ü bile kaçırmanın bedeli topraklarımızı kaybetmektir. Ve ben buna asla müsaade etmeyeceğim.” dediği sahne dikkat çekti. Ares, bir adamının başına elma koydu ve “Elmayı vuran her asker, elimde gördüğünüz kesedeki altınların sahibi olacak. Iskalayan herkes için ise adalet gecikmeyecek ve tabii ki benim gazabımdan kurtulamayacak.” dedi.

Öte yandan Ares’in konuşması tam sona erdiğinde kalenin surlarından Ares’e bir ok geldi. Kaleye giren bilinmeyen bir kişi, kaledeki askerlerden kaçmayı başardı ve karşısına çıkan askerleri etkisiz hale getirdi. Gizemli kişi, askerleri tek tek atlatarak Ares’in önünde diz çöktü ve selam verdi. “Askerlerin savaşmayı unutmuş, emrindeyim Ares.” diyen gizemli adama Ares de “Ben de seni bu yüzden buraya çağırdım.” diyerek cevap verdi. Kaleye gelen kişi, Ertuğrul Bey’in rakibi olan Titan’dı.

Ares, kalesinde ağırladığı Titan’a “Ertuğrul’u öldürmek, senin gibi büyük bir savaşçı için bile kolay değil. Sırası geldiğinde bunu da becereceğine eminim ama onu can evinden vurmak için senin gibi bir şeytana ihtiyacım olduğuna karar verdim. Onu, en güçlü ve en güvenli olduğu yerde, obasında tuzağa düşürmek istedim” dedi. Titan ise, “Demek obasına sızmamı istiyorsun. Kolay olmayacak ama başaracağım Ares” dedi. Ardından Ares, Titan’a “Onları kendi merhametleriyle vuracaksın ama bunu yapmak için biraz canın yanacak.” dedi.

Öte yandan Ertuğrul Bey, Karacahisar Kalesi'ne Atsız Bey ile birlikte saldırı yaparken kapıları kapatmalarını engellemek için Alplerini sızdırdı. Aynı zamanda Ares'in adamı Titan da Kayı Obası'na sızdı.

Sadettin Köpek, evlenen Aslıhan’ı ve Turgut Alp’i zehirletti. Bilindiği üzere Aslıhan, Sadettin’in eski sözlüsü ve Aslıhan’ı hala seviyor. Ancak Aslıhan’ı elde ettiremeyince intikam için harekete geçen Sadettin Köpek, Aslıhan’ın yardımcısına şerbete zehir koydurttu. Şerbeti içen Aslıhan ve Turgut Alp zehirlendi.

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul 98. bölüm fragmanı

Diriliş 98. bölüm fragmanı

Diriliş yeni bölüm fragmanı