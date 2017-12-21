Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı, dün akşam ekrana gelen 99. bölümün ardından yayınlandı. Yayınlanan fragmandaki detaylar, yeni bölümü bekleyen izleyicileri oldukça meraklandırdı. İşte Diriliş Ertuğrul 100. yeni bölüm fragmanı ve detaylar.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 100. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez ve Cemal Hünal'ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisi, dün akşam ekrana gelen 99. bölümüyle nefes kesti.
Öte yandan dizinin sona eren 99. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 100. yeni bölüm fragmanında Ertuğrul'un "Bu kaleyi Ares'in başına yıkacağım. Şimdi gazabım daha beter olacak. Bizi merhametimizle tuzağa düşürdü. Şimdi kalesini pençemden kurtarmak istedi. Ne onlara baş eğeceğim, ne de Gündüz'e bir şey yapmalarına müsade edeceğim." sözleri dikkat çekti.
Aynı zamanda Ares'in de "Bu sefer kazanmana izin vermeyeceğim. Hiçbir şey Türklerin topraklarımızda olması kadar canımı yakamaz. İkimizden birinin kellesi gidene kadar bu oyun devam edecek. Türklerle savaş başladı!" sözleri de izleyicilerde merak uyandırdı.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 99. BÖLÜM
Ertuğrul, Aslıhan ve Turgut’un zehirlenmesinden ötürü kale baskınına gidememiş, zehri yapan otacının peşine düşmüştü. Ares’in verdiği malumatla zehri yapan otacının mağarasına ulaşmış ve Artuk Bey’in orada yaptığı panzehiri yetiştirip Turgut ve Aslıhan’ı kurtarmıştı. Artuk Bey, otacının mağarasında Sultan Alaeddin’e verilen zehrin yapıldığı otu da bulmuş ve durumu Ertuğrul’a bildirmişti. Bu sayede Bahadır Bey de idamdan kurtulmuş, Ertuğrul bu işi Emir Saadeddin’in yaptığını anlamıştı.
Kale baskınını erteleyen Ertuğrul’un yeni planı ne olacak? Emir Saadeddin hususunda yeni bir adım atacak mı? Ares’in gösterdiği yardımdan sonra ona karşı nasıl bir tavır takınacak? Kale baskını gerçekleşecek mi?
Zehirleme ithamından aklanan Bahadır Bey, Ertuğrul’a karşı nasıl bir tavır gösterecek? Bu meseleden ötürü intikam arayışlarına girecek mi? Çavdar Obası’nda bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek?
Sultan Alaeddin tarafından azarlanan ve Turgut’la Aslıhan’ın kurtulduğunu öğrenen Emir Saadeddin büyük bir yıkım yaşamıştı. Sultan’dan Ertuğrul’a tuzak kuranları bulmak ve yeniden göze girmek için 3 ay mühlet isteyen Emir Saadeddin son gelişmeler karşısında nasıl bir plan devreye sokacak?
Turgut ve Aslıhan’ın kurtulduğunu öğrendikten sonra Ertuğrul’un kendisine borçlandığını ve bu sayede onu yavaş yavaş yok edeceğini söyleyen Ares, Ertuğrul’dan ne isteyecek? Ares’in Ertuğrul’u yok etme planında sıradaki adım ne olacak? Ertuğrul’un oğlu Gündüz’ü kaçırmak için Kayı Obası’na tüccar kılığında sızan Titan, Gündüz’le yakınlaşıp amacına ulaşabilecek mi?
İzleyicisinden tam not alan Diriliş Ertuğrul'un 99. bölümünde Ertuğrul Bey'in oğlu Gündüz, Titan tarafından kaçırıldı ve Ares'in kalesine getirildi. Bunun karşılığı olarak Gündüz, elindeki sivri taşla Ares'in bir gözüne vurdu ve Ares'in tek gözünü kör etti.
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