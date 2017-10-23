Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'in babası olan Ertuğrul Bey'in yaşam hikayesini ve devlet yönetimini konu edinen "Diriliş Ertuğrul" dizisi, bilindiği üzere 91. bölümde sezon finali yapmış ve ara vermişti. Dizinin takipçileri, merakla Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak?" diye araştırmaya başladı. Peki Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Ertuğrul Bey öldü mü? İşte detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Çağdaş Onur Öztürk ve Nurettin Sönmez gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisi, 91. bölümüyle sezon finali yapmış ve ara vermişti. Dizi sezon finali yaptığı günden bu yana takipçileri merakla yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Geçtiğimiz gün yayınlanan yeni sezon fragmanında Diriliş Ertuğrul yeni sezonunun başlama tarihi için "Yakında" ifadesi kullanılmıştı ancak yayınlanan 2. yeni sezon fragmanında Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon başlama tarihi belli oldu.

Buna göre, Diriliş Ertuğrul yeni sezonu Çarşamba günü başlayacak. Diriliş Ertuğrul'un 92. bölümü Çarşamba akşamı saat 20:00'de TRT 1 kanalında yayınlanacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Dirilişi Ertuğrul'un ekrana gelen son bölümü olan 91. bölümünde dizi sezon finali yapmıştı. İşte Diriliş Ertuğrul'un 91. bölümünde yaşananlar...

Büyük bir orduyla birlikte Hanlı Pazar’a baskın yapmak üzere gelen Vasilius, Ertuğrul’un tuzağına düşmüş ve Ertuğrul tarafından öldürülmüştür. Ertuğrul şimdi gözünü Karacahisar kalesine dikmiştir. Peki Sultan, Kalenin fethi için ordusuyla Ertuğrul’a destek olacak mıdır?

Ertuğrul başsız kalan kaleye Selçuklu sancağını dikebilecek midir? Diğer yandan Ekaterina, kaledeki boşluktan istifade ederek imparatora mektup yazmış ve yetki istemiştir.

Ertuğrul’ların ve Çavdar’ların zaaflarını bilen Ekaterina’nın bu talebi imparator tarafından kabul görecek midir? Ekaterina Ertuğrul’a karşı nasıl bir hamlede bulunacaktır?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCULARI

ENGİN ALTAN DÜZYATAN (Ertuğrul Bey)

ESRA BİLGİÇ (Halime Hatun)

HÜLYA DARCAN (Hayme Ana)

ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK (Vasilius)

CENGİZ COŞKUN (Turgut Alp)

NURETTİN SÖNMEZ (Bamsi Beyrek)

CAVİT ÇETİN GÜNER (Doğan Bey)

AYBERK PEKCAN (Artuk Bey)

ERDEN ALKAN (Candar Bey)

KÜRŞAT ALNIAÇIK (Ural Bey)

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU (Çolpan)

GÜLSİM ALİ İLHAN (Aslıhan)

CEM UÇAN (Aliyar)

OSMAN ALBAYRAK (Batuhan)

FIRAT TOPKORUR (Tüccar Hasan)

GÖKHAN BEKLETENLER (Haçaturyan Usta)

BATUHAN KARACAKAYA (Dündar)

YAMAN TÜMEN (Gündüzalp)

SERHAT BARIŞ (Tristan)

MEHMET CERRAHOĞLU (Cazgır)

EZGİ ESMA KÜRKLÜ (Banu Çiçek)

MELİH ÖZDOĞAN (Samsa)

CELAL AL (Abdurrahman)

GÖKHAN KARACIK (Derviş)

HAKAN SERİM (Günkut)

MEHMET PALA (Kutluca)

EDİP ZEYDAN (Dumrul Alp)

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