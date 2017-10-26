91. bölümüyle sezon finali yapan Diriliş Ertuğrul dizisi, dün akşam yayınlanan 92. bölümüyle yeni sezona başladı. Ertuğrul Bey'in ölüp ölmediğini merak eden izleyicilerin de merakı sona ermiş oldu. Yayınlanan bölümün ardından Diriliş Ertuğrul 93. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 93. SON BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Cengiz Coşkun, Cemal Hünal ve Nurettin Sönmez gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisi, bilindiği üzere Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in babası olan Ertuğrul Gazi'nin yaşamını ve devlet yönetimini konu ediniyor.

Diriliş Ertuğrul'un dün akşam yayınlanan 92. bölümünün ardından 93. bölüm fragmanı da izleyicilere sunuldu. İşte Diriliş Ertuğrul 93. son bölüm fragmanı;

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN 92. BÖLÜMÜNDE ERTUĞRUL BEY KURTULDU MU?

Diriliş Ertuğrul'un dün akşam ekrana gelen 92. bölümü öncesinde en çok merak edilen konular arasında Ertuğrul Bey'in akıbeti yer alıyordu. Dün akşam yayınlanan bölümde Ertuğrul Bey sahnesi, bu merakı giderdi. İşte Diriliş Ertuğrul 92. bölüm özeti;

Geçen sezon final bölümünde Sultan Alaaddin’in davetiyle birlikte sefere çıkan Ertuğrul ve Alpleri, Emir Saadettin ve Ekaterina’nın haber sızdırması sonrasında Ares’in pususuna düşmüş, Alplerin büyük kısmı şehit olurken Ertuğrul da Ares tarafından ağır bir şekilde yaralanmıştı.

Bu baskın haberini alan Dündar, Hayme ve Halime’ler olay yerine gelirler. Karşılaştıkları manzara karşısında büyük yıkım yaşarlar. Zira alplerle beraber Ertuğrul’a ait cesedi de bulurlar. Dündar, Hayme ve Halime’lerin eşliğinde obaya gelen cesed Kayı obasında büyük bir yıkıma sebep olur. Başsız kalmanın sıkıntıları, birliğin bozulacağı kaygısını beraberinde getirir.

Diğer yandan Ares ve Emir Saadettin amaçlarına ulaşmanın rahatlığı içerisindedir. Emir Saadettin bundan sonra daha rahat kendi iktidarını sağlayacak... Ares ise Türkleri bölgeden def etme planını gerçekleştirecektir. Peki Ares ve Emir Saadettin amaçlarına ulaşacak mı?

Ertuğrul’un ölüm haberi Kayı Obasını dağıtacak mı? Ares ve Köpek bu durumdan nasıl çıkar sağlayacak? Çavdar Obasının ve Aslıhan’ın akıbeti ne olacak? Bu hain pusuyu kuran Ares ve Kayı’lara büyük acılar yaşatan Emir Saadettin hak ettiği cezayı bulacak mı?

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul son bölüm fragmanı

diriliş ertuğrul 93. bölüm fragmanı