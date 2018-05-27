Dirk Kuyt'ın jübile maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Dirk Kuyt’ın jübile maçı için Hollanda’ya gitti. Kuyt’ın jübilesinde Kuyt’ın Liverpool ve Fenerbahçe’deki takım arkadaşları bir takım oluşturacaklar ve başlarında Aykut Kocaman teknik direktörlük yapacak.

Birçok yıldızın forma giyeceği karşılaşmada Fenerbahçe adına Volkan Demirel, Baroni, Meireles ve Webo da görev yapacak. Hollanda Milli Takımı'nda ise Robin van Persie, Babel, Sneijder gibi tanıdık isimler yer alacak.

Fenerbahçe’nin unutulmaz Hollandalısı Dirk Kuyt, 27 Mayıs’taki jübilesinde futbola veda edecek. De Kuip Stadı’nda oynanacak maç bugün saat 14.30’da başlayacak. 2012 yılında Liverpool’dan transfer olan ve 3 sezon Fenerbahçe forması giyen Hollandalı eski futbolcu, sezon başında Feyenoord'da kariyerine nokta koymuştu.

Dirk Kuyt'ın jübile maçı Türkiye'de yayınlanacak mı?

Dirk Kuyt'ın jübile maçı Türkiye'de yayınlanmayacak. Hollanda üzerinden hem televizyon hem radyo olarak RTV Rijnmond'dan yayınlanacak .