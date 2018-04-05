2012-15 yılları arasında Türkiye'de Fenerbahçe formasını da giyen Dirk Kuyt, teknik direktörlüğe geçiş yapıyor!

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Kuyt, gelecek sezondan itibaren simge isimlerinden olduğu Feyenoord U19 Takımı'nın başına geçeceğini duyurdu. Kuyt, paylaşımında "Yeni sezon, yeni başlangıçlar. Önümüzdeki yıl Feyenoord U19 takımının başına geçmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

19 YILLIK KARİYERİNE NOKTA KOYMUŞTU

Feyenoord'un geçen sezon 18 yıl sonra lig şampiyonluğuna ulaşmasında önemli rol oynayan 36 yaşındaki futbolcu, kariyerini sonlandırdı.

Açıklamada, bundan sonraki yaşamında gereken eğitimlere katılacak Kuyt'ın, kulübün teknik ekibinde görev alacağı ifade edildi.

Profesyonel kariyerine 1998'de ülkesinin Utrecht takımında başlayan Kuyt, 2003'te Feyenoord'a transfer oldu. Hollandalı futbolcu, Rotterdam takımında sergilediği performansla büyük kulüplerin dikkatini çekti ve 2006'da İngiliz ekibi Liverpool'un yolunu tuttu.

Merseyside temsilcisinde forma giydiği 6 sezon boyunca sadece İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşayan Kuyt, 2012'de Fenerbahçe ile anlaştı.

FENERBAHÇE'DE İZ BIRAKMIŞTI

Hollandalı oyuncu, Türkiye kariyerinde saha içindeki ve dışındaki davranışları, ortaya koyduğu performans ve centilmenliğiyle hafızalarda yer etti.

Kuyt, sarı-lacivertli ekipte oynadığı 3 sezon boyunca birer kez lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Bu süre zarfında Fenerbahçe formasıyla 95'i lig olmak üzere tüm kulvarlarda 130 maça çıkan deneyimli futbolcu, rakip fileleri 37 kez havalandırdı.

2015-2016 sezonu öncesi Feyenoord ile sözleşme imzalayarak ülkesine dönen Kuyt, ilk yılında Hollanda Kupası'nı kazandı. Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Feyenoord, Kuyt'ın da önemli katkısının olduğu 2016-2017'de ise 18 yıl aradan sonra Eredivisie şampiyonluğuna ulaştı.

Kuyt, 104 kez görev yaptığı Hollanda Milli Takımı ile 3 FIFA Dünya Kupası (2006, 2010, 2014) ve 2 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (2008, 2012) sahne aldı.