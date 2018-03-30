Dış açık Şubat'ta 5.76 milyar dolara yükseldi

Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 54,2 artarak 5 milyar 761 milyon dolara yükseldi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Şubat ayında yüzde 76,4 iken, 2018 Şubat ayında yüzde 69,6'ya düştü.

İhracatta Almanya ithalatta Çin

Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 23,8 artarak 6 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Şubat ayında yüzde 45,7 iken, 2018 Şubat ayında yüzde 51,9 oldu.





Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Şubat ayında 1 milyar 359 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 864 milyon dolar ile İtalya, 840 milyon dolar ile İngiltere ve 666 milyon dolar ile ABD takip etti.



Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Şubat ayında 1 milyar 863 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 812 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 663 milyon dolar ile Almanya ve 875 milyon dolar ile Fransa izledi.