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DE VOLKSKRANT

"Van Bommel, Phillip Cocu'nun yerine PSV'nin görevini kabul etti" başlığıyla haberi verdi. Haberin devamında PSV'nin Cocu yerine Van Bommel ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtirken PSV Genel Müdürü Toon Gerbrands, "Her şey çok hızlı gelişti ama hazırlıklıydık. Eğer Cocu gibi başarılı bir antrenöre sahipseniz her zaman başka bir planınız olmalı. Bu yüzden iki yıl önce Mark ile bir proje başlattık ve o PSV'yi yönetmeye hazır" diyerek görüşlerine yer verildi.