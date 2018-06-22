Fenerbahçe, PSV Eindhoven'ın teknik direktörlük görevini yürüten Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Phillip Cocu'nun sarı-lacivertli takıma gelmesi dünya futbolunda büyük yankı uyandırdı.
Hollandalı teknik adam için dış basın ve futbol dünyasındaki yansımalar şu şekilde:
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
Phillip Cocu, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Hollandalı teknik adam PSV'de 3 hollanda ligi şampiyonluğu kazandı.
BARCELONA
1998-2004 yılları arası formamızı giyen, Barça efsanelerinden Phillip Cocu'ya kariyerindeki bu yeni sayfada başarılar dileriz! diyerek Fenerbahçe'nin tweetini paylaştı.
ALEX DE SOUZA
Alex resmi twitter hesabından 'Başarılar Cocu' tweetiyle kutlarken Instagram hesabından da bir fotoğraf paylaştı.
L'EQUIPE
Phillip Cocu Fenerbahçe için PSV'den ayrıldı başlığı ile haberi verdi. Haberde Cocu'nun 5 sezon sonunda PSV Eindhoven takımından ayrılıp Fenerbahçe'ye katılacağını belirtti. PSV'deki kariyerinde 3'ü lig olmak üzere toplam 6 kupa kazanan teknik adam Türkiye Ligi'ni ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'nin bundan sonraki 3 yıl boyunca takımın başında olacağını belirtti.
TUTTO MERCATO
İtalya basınından Tutto Mercato; "Fenerbahçe'nin Yeni hocası Cocu, 3 Yıllık sözleşme İmzaladı" başlığıyla verirken haberin devamında PSV'li taze şampiyonun Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını belirtti.
SKY SPORTS
"PSV'den Ayrılan Cocu'nun yerine Van Bommel Takımın başına getirildi" başlığıyla haberi girerken haberin devamında Cocu'nun 5 sezon boyunca Hollanda ekibinin başında takımı çalıştırdığı ve bu sabah itibarıyla Fenerbahçe'ye sözleşme imzaladığını belirtti.
DE VOLKSKRANT
"Van Bommel, Phillip Cocu'nun yerine PSV'nin görevini kabul etti" başlığıyla haberi verdi. Haberin devamında PSV'nin Cocu yerine Van Bommel ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtirken PSV Genel Müdürü Toon Gerbrands, "Her şey çok hızlı gelişti ama hazırlıklıydık. Eğer Cocu gibi başarılı bir antrenöre sahipseniz her zaman başka bir planınız olmalı. Bu yüzden iki yıl önce Mark ile bir proje başlattık ve o PSV'yi yönetmeye hazır" diyerek görüşlerine yer verildi.
AD
"Cocu Fenerbahçe'nin, Van Bommel PSV'nin yeni hocası" başlığıyla haberi duyuruken, Cocu'nun yardımcısı Chris van der Weerden'in de İstanbul'a gideceğini haberde yer verdi.
DE TELEGRAAF
"Van Bommel, Cocu'nun kaldığı yerden devam edecek" başlığıyla haberi verirken devamında bu sabah PSV Eindhoven'ın Cocu'nun gidişini doğruladığını ve Cocu'nun kariyeri boyunca başarılı işlere imza attığını ve Fenerbahçe'de başarılar dilendiğini belirtti.
THE SUN
İngiliz Gazetesi haberi "Barcelona'nın eski orta saha oyuncusu Van Bommel'in Fenerbahçe ile anlaşan Cocu'nun yerine göreve geldi" başlığıyla haberi verirken, Cocu'nun 5 sezon boyunca 3 şampiyonluk kazanarak Hollanda'da başarılı işlere imza attığı ve yeni bir rekabet ortamı için Fenerbahçe'yi tercih ettiği belirtildi.
ESPN
Amerikan televizyonu, PSV'nin hocası Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyururken Avustralya'nın yardımcı hocası Mark Van Bommel'in, Cocu'nun yerine PSV'de göre başlayacağını belirtti.
FENERBAHÇE'NİN 3. HOLLANDALI TEKNİK DİREKTÖRÜ
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertlilerin tarihindeki 3. Hollandalı çalıştırıcı oldu. Sarı-lacivertlilerin 47 yaşındaki yeni teknik direktörü Cocu, Guus Hiddink ve Dick Advocaat'tan sonra Fenerbahçe'yi çalıştıracak 3. Hollandalı isim olarak sahaya çıkacak.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın, ilk Hollandalı teknik direktörü 1990-1991 sezonunda Guus Hiddink olmuştu. Hiddink'le tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe, ligi 6. sırada tamamlamıştı. Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda da bir Hollandalı çalıştırıcıya emanet edildi. Advocaat yönetiminde sarı-lacivertliler, söz konusu sezonu 3. sırada tamamladı. Her iki Hollandalı teknik adamla da kupa kazanamayan ve sadece birer sezon çalışan Fenerbahçe, Cocu'yla bu kötü istatistiği tersine çevirmeye çalışacak.
PSV İLE ÖNEMLİ BAŞARILAR
Cocu, teknik direktörlük kariyerine başladığı ülkesinin takımı PSV'yle yakaladığı başarılarla dikkati çekti. Hollandalı teknik adam, PSV'yi çalıştırdığı 5 sezonda 3 kez lig şampiyonu yaptı. Son 4 sezonda takımını 3 kez zirveden indirmeyen Cocu, PSV'yle 1 kez Hollanda Kupası, 2 defa da Hollanda Süper Kupası zaferi olmak üzere 6 kupa elde etti.
PSV'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2015-2016 sezonunda 2. tura çıkaran Cocu, Atletico Madrid'e penaltılarla elenerek çeyrek finalin kapısından döndü. Cocu'nun çalıştırdığı PSV, geride kalan sezonun başında ise UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Osijek'e elenerek şok yaşamıştı.
SADECE PSV'Yİ ÇALIŞTIRDI
Cocu, teknik direktörlükteki tek deneyimini PSV'de yaşadı. PSV'de Mart 2012'de Fred Rutten'in görevine son verilmesiyle o dönem Hollanda ekibinin altyapısında görev alan Cocu, geçici olarak göreve getirildi. PSV, Cocu yönetiminde çıktığı 9 maçta 7 galibiyet almasına rağmen 3.'lükle yetindi. Cocu, teknik direktörlük kariyerindeki ilk kupasını aynı sezon aldı. Hollanda Kupası finalinde Heracles'i 3-0 yenen PSV, Cocu'yla kupa zaferine uzandı.
Hollanda temsilcisi, sonraki sezonda takımın başına Dick Advocaat'ı getirdi ve Cocu, 19 Yaş Altı Takımı'nın başına geçti. Cocu ve PSV için başarıların başladığı sezon ise 2013-2014 sezonu oldu. Advocaat'la yollarını ayıran PSV, takımın başına 43 yaşındaki Cocu'yu getirdi. Cocu, sağlık sorunları yaşadığı ilk sezonunda PSV'yi 4. yapabildi.
Phillip Cocu, PSV'nin başına birinci sezonunda ciddi bir sağlık sorunu yaşadı. Sırtında bulunan iyi huylu tümör nedeniyle Mart 2014'te ameliyat edilen Cocu, kısa süreli bir tedavi sürecinden sonra bir sonraki sezon tekrar takımın başına geçti. Hollandalı teknik adam sağlık sebepleri nedeniyle o sezonun son 6 haftasında takımın başında yer alamadı. Cocu, daha sonra 2014-2015, 2015-2016 ve 2017-2018'de PSV'yi Hollanda Ligi şampiyonluğuna taşıdı. PSV, 2016-2017 sezonunda ise ligi 3. sırada tamamladı.
COCU'YLA 4 SEZONDA 335 GOL
PSV, Cocu yönetiminde 3 kere şampiyon olduğu son 4 sezonda oldukça golcü bir performans ortaya koydu. Söz konusu 4 sezonda 136 lig maçında PSV, rakip fileleri 335 kez havalandırdı ve 2,4 gol ortalaması yakaladı. PSV, şampiyon olduğu 2014-2015'te 92, 2015-2016'da 88 ve 2017-2018'de ise 87 kez gol sevinci yaşadı. PSV, 2016-2017'de ise 68 gol kaydetti.
MİLLİ TAKIMDA ANTRENÖRLÜK
Cocu, 2008-2012 döneminde Hollanda Milli Takımı'nın teknik heyetinde yer aldı. Milli takımda teknik direktör Bert van Marwijk'le çalışan Cocu, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan takımın yardımcı antrenörlüğünü üstlendi.
FUTBOLCULUK DÖNEMİ
Cocu, Hollanda'nın önemli futbolcuları arasında da bulunuyor. Aktif futbol hayatına 2008'de son veren Cocu, özellikle İspanya temsilcisi Barcelona'da oynadığı yıllarda dünya futboluna ismini duyurdu. Barcelona'yla 1998-2004 yılları arasında forma giyen ve bir lig şampiyonluğu kazanan Cocu, futbolculuk döneminde PSV'yle de 4 kez lig şampiyonluğu elde etti. Hollanda Milli Takımı'yla da 100'ün üzerinde maçta sahaya çıkan Cocu, 2 kez FIFA Dünya Kupası, 3 defa da Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterdi.
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