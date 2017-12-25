Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, "Dişlerin sağlıklı olması tüm vücut için ve aynı zamanda ruh sağlığı için de önemli. Bakımsız ağız, eksik dişler, ağız kokusu gibi sorunlar kişinin özgüvenini zedeliyor" dedi.
En büyük diş sorunlarından bir tanesi diş eksikliğidir. Diş eksiklikleri konuşma güçlüğüne, estetik ve kas fonksiyonlarında bozukluklara neden oluyor. Diş kaybı genç yaşta ya da ileri yaşta herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Diş kaybının bir çok nedeni vardır. Diş kayıplarının bazı nedenleri şunlardır; diş eti hastalığı, diş sıkma, diyabet hastalığı, ağzı açık uyumak, hatalı dolgular, bazı kalsiyum önleyiciler, yanlış diş bakımı, kemoterapi gibi...
Diş eksikliği özellikle ağız çevresinde dudak ve yüzdeki çizgilerde derinleşmeye, dudak köşelerinin aşağı doğru düşmesine ve kişide mutsuz bir yüz görüntüsü oluşmasına neden olur.
Diş eksiklikleri nelere sebep olur?
● Beslenme bozukluğu
● Konuşma bozukluğu
● Psikolojik problemler (özgüvenin kaybolması, utangaçlık, gülümsememek, mutsuzluk)
● Ağız sağlığının bozulması(dişlerin konumlarının değişmesi, çürüme ve diş eti rahatsızlıkları)
● Eklem problemleri
● Çiğneme problemlerinden dolayı mide ve sindirim sistemi rahatsızlıkları.
Diş eksiklikleri tedavisinde geçmişten günümüze sabit köprülüler ve hareketli protezler kullanılıyor. Fakat son yıllarda uygulanmaya başlayan diş implantları, kaybedilen dişlerin yerine konmasında özellikle tavsiye ve tercih ediliyor.
İmplant, eksik olan dişlerin tamamlanması için uygun maddelerden imal edilmiş yapay diş köklerinin çene kemiğine monte edilmesi işlemidir. Tek dişin eksik olduğu durumlarda komşu dişlere zarar vermeden uygulanabildiği gibi, çoklu diş eksikliğinin görüldüğü durumlarda da başvurulan bir yöntemdir. Ayrıca tam dişsizlik söz konusu olduğunda da, her an ağızdan çıkmaya meyilli hareketleri protezlerin sabitlenmesi için de kullanılır. Ancak implant cerrahisi teknik açıdan hassas olduğundan tecrübeli hekimler tarafından yapılması önemlidir.
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