Ramazan ayında oruç tutan kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri de 'diş fırçalamak orucu bozar mı?' sorusu... İşte Diyanet İşleri tarafından konu hakkında yapılan açıklama...

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

Ağız kokusunu önlemek için ağız spreyi kullanmak veya sakız çiğnemek oruca zarar verir mi?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçluyken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

Diş Hekimi Pertev Kökdemir de, "Diş fırçalamak vücudu besleyen bir durum olmadığı için, din adamlarının da defalarca onayladığı gibi oruçluyken diş macununu yutmamak kaydıyla diş fırçalamak oruç bozmaz” dedi.

Diş çektirmek orucu bozar mı?

Diş çekimi esnasında zaruri olan iğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrıyı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve / veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Bu durumda o gün için oruca niyet etmemek yahut acil bir durum ise gününe gün tutarak kaza edilmesi gerekir. Hastaya serum veya kan verilmesi de, aynı hükme tabidir

Diş Hekimi Pertev Kökdemir ise ’Diş fırçalamak vücudu besleyen bir durum olmadığı için, din adamlarının da defalarca onayladığı gibi oruçluyken diş macununu yutmamak kaydıyla diş fırçalamak oruç bozmaz” dedi. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, Ramazanda ciddi boyutta rahatsızlık veren ağız kokusu ve diş sorunlarıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı:

Diş doktoru Pertev Kökdemir, “Diş fırçalamak banyo yapmaktan farksız” dedi, anlattı: Macunu yutmazsanız, oruç bozulmaz. Ramazanda çürüklerin artmaması için dişler iftarda ve sahurda daha özenle fırçalanmalı...

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