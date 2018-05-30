Diş fırçalamak orucu bozar mı sorusunun yanıtı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. 2018 Ramazan ayında diş fırçalamanın orucu bozup bozmadığı en çok merak edilen konular arasında... Peki diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş fırçalamanın orucu bozup bozmayacağıyla alakalı olarak Diyanet'ten açıklama geldi...

Ramazan ayında oruç tutan kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri de 'diş fırçalamak orucu bozar mı?' sorusu... İşte Diyanet İşleri tarafından konu hakkında yapılan açıklama...

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

AĞIZ KOKUSUNU ÖNLEMEK İÇİN KULLANILAN SPREY ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz. Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçluyken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

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