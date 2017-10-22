Hemen hemen hepimiz, diş sağlığı için günde üç kez dişlerimizi fırçalamamız gerektiğini biliriz. Diş ipi ve ağız bakımının tamamlayıcısı olan gargara gibi ürünlerle de ağız ve diş bakımını eksiksiz yerine getirdiğini düşünürüz.
Ancak Avustralyalı Diş Hekimi Dr. Steven Lin, diş fırçalama ve diş ipi kullanmanın dişleri sağlıklı tutmak için yeterli olmadığını bildirdi.
ZAYIF VE SAĞLIKSIZ DİŞLERİ ENGELLEMENİN TEK YOLU...
İngiliz gazetesi Daily Mail'de yer alan habere göre; Dr. Lin, "Diş hekiminizin tavsiyelerini izlemenin yanı sıra, dört gerekli vitamini yeterince aldığınızdan emin olmanız gerekir. Bu, iyi bir ağız hijyeni uygulayan insanların ağzında neden boşluklar olduğunu açıklıyor" dedi.
"Dişlerinizi ne kadar iyi temizlediğiniz önemli değil, muhtemelen yine de diş çürümesine maruz kalıyorsunuz" diyen Dr. Steven Lin, sözlerine şöyle devam etti: "Sağlıklı yeme alışkanlıklarının sürdürülmesi, zayıf ve sağlıksız dişleri engellemenin tek yoludur. Beslenmenize dört önemli vitamin katmanız, ağız sağlığınız için çok faydalıdır. A, K2, D ve E vitaminleri dişlerinizi kurtaracak vitaminlerdir."
MODERN DİYETLER O DÖRT VİTAMİNİN ALINMASINI ENGELLİYOR
Birçok insanın modern diyetleri izleyerek bu vitaminlerden yeterince faydalanamadığını ifade eden Dr. Lin, şunları söyledi:
"A vitamini yeterli miktarda alınmazsa; ağzınız zararlı bakterilerden kurtulacak kadar tükürük üretmez.
D vitamini ise; odontoblast adı verilen dişteki bağışıklık sistemini aktif tutar. Ayrıca D vitamini, dişin yenilenebilmesini sağlayan hücreler için gereklidir.
K2 vitamini almadan kalsiyum takviyeleri almak faydasızdır. K2 vitamini, kalsiyumun trafik polisi gibidir ve nereye, ne zaman gideceğini söyler. K2 eksikliği olan kişilerin aldığı kalsiyum diş yerine böbreklere ve damarlara gider.
Son olarak, bir antioksidan olan E vitamini, ağızda bulunan bakteri seviyelerinin kontrol altında olmasını sağlar."
Dr. Steven Lin, bu dört takviye olmadan dişlere doğru bakılmadığını kaydetti.
A, K2, D VE E VİTAMİNLERİ NELERDE BULUNUR?
A vitamini: Süt ürünleri, yumurta, havuç, sarı veya koyu renkli sebzeler
K2 vitamini: Tereyağı, yumurta, salam, yumuşak peynirler
E vitamini: Brokoli, ıspanak, fındık
D vitamini: Mantar, yağlı balık, bazı süt ürünleri
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Misafir 1 saat öncehep yemeyin derlerdi... Çok sevindim bu habere00