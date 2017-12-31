Diş hassasiyeti, dişin daha yumuşak iç kısmı olan "dentin" açığa çıktığında başlayan sıcak soğuk hassasiyetine denir. Hassasiyetin, dişeti çekilmesi ve diş minesi aşınması gibi yaygın problemlerin sonucu olarak zaman içerisinde gelişebilen bir durum olduğunu belirten Endodonti Uzmanı Dr. Gözde Aysel, bu konuda önemli noktalara değindi.

Diş hassasiyetinin belirtileri nelerdir? Hangi durumlarda oluşur?

Sıcak, soğuk, tatlı ya da çok asitli yiyecekler ya da soğuk havayı içinize çektiğiniz durumlarda dişin hassas bölgeleri uyarılarak dişte kısa süreli rahatsızlığa yol açar.

Diş hassasiyeti şu durumlarda oluşur; Çürük, çatlak ya da kırık dişler, kırılmış eski dolgular, hatalı ve sert fırçalama, kötü ağız hijyenine bağlı diş eti iltihabı, diş eti çekilmesi, diş sıkma alışkanlığı sonucu diş hassasiyeti oluşabilir. Yeni yapılan diş tedavileri sonrası da diş hassasiyeti görülebilir, ancak bu zamanla geçen bir hassasiyettir.

Diş hassasiyeti için doktora ne zaman başvurulmalıdır?

Dentin aşırı hassasiyeti olduğunda diş hekiminize başvurmalısınız. Hekiminiz, varsa çürük tedavisi ie ya da, günlük ağız bakım alışkanlığınızda ve beslenme alışkanlıklarınızda bazı basit değişiklikler yaparak dentinin daha fazla açığa çıkmamasına, hassas dişleriniz için bakıma ve sızının hafifletilmesine yardımcı olabilir. Diş hassasiyeti önemli problemlerin göstergesi olabilir. Dikkate alınmazsa altta yatan sorun ilerleyip daha büyük problemlere yol açabilir.

Diş hassasiyetinde hangi tedavi yöntemleri uygulanmalıdır?

Öncelikle ağız bakımı iyileştirilir. Hassasiyet giderici florür içeriği zengin bir diş macunu ve düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanımı ile dişlerin bütün yüzeylerinin temizlenmesi gerekir. Gerekiyorsa yumuşak kıllı bir fırça kullanımı önerilir. Böylece dişlerde fırçalama yüzünden oluşan aşınma ve diş etlerindeki hasar azaltılır. Varsa diş gıcırdatma-sıkma alışkanlığı ortadan kaldırılır. Yine varsa açıkta olan kök yüzeyleri beyaz dolgularla kapatılır. Florür uygulaması yapılır. Diş hekiminiz muayane sonucu kanal tedavisi yapılmasını da uygun görebilir.

Diş hassasiyetinden korunma yolları nelerdir?

Günde en az iki kez dişler fırçalanmalı ve diş fırçalanırken yumuşak diş fırçası kullanmalı, dişler yumuşak hareketlerle fırçalanmalıdır. Ağızdaki asit dengesinin sağlanması için asitli içeceklerin ardından bol su içilmelidir. Aşırı soğuk ve sıcak gıdaları bir arada tüketmemeli, flor içeren ağız bakım ürünlerini tercih edimelidir. Rutin diş kontrolleri aksatılmamalıdır.

Diş hassasiyeti

Dr. Gözde Aysel

Diş hassasiyetinin belirtileri

Diş hassasiyetinden korunma yolları

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