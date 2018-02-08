Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğinden Dt.Şule Yeşil Koyun, “hamilelik döneminde ağız ve diş sağlığı ve tedavisi” hakkında bilgi verdi. Dt. Şule Yeşil Koyun, “Diş ve diş eti hastalıkları, hamilelikte düşük risk oranını 7 kat arttırır. Bu nedenle hamileler, ağız bakımlarına ve beslenmelerine daha fazla özen göstermelidir. Özellikle hamilelik döneminde hassasiyet gösteren bu durum karşısında kontroller kesinlikle yapılmalıdır” dedi.

İHA'nın haberine göre; Şule Yeşil Koyun şöyle devam etti: “Hamilelikte tükürükteki asit miktarı artmakta ve dişler çürümeye yatkın hale gelmektedir. İlk aylarda görülebilen kusma sonrasında, annenin ağız hijyenine dikkat etmemesi de çürük riskini arttırmaktadır. Diş etlerinde sorunu olan anne adayları ağız bakımına dikkat etmezlerse, hormonal değişime bağlı olarak da diş eti sorunları artar. Ağız hijyenine dikkat edilmezse dişler üzerinde daha fazla bakteri birikir ve diş etlerinde şişlik, kızarıklığa ve kanamaya neden olur. Buna hamilelik gingivitisi denir. Hamilelik gingivitisi genellikle, hamileliğin 2. ayında başlayıp 8. ayında en üst seviyeye çıkar.”

“‘HER HAMİLELİK ANNEYE BİR DİŞ KAYBETTİRİR"

Hamilelikte annenin diş kaybettiği inancına değinen Dt. Şule Yeşil Koyun, “‘Her hamilelik anneye bir diş kaybettirir’ şeklinde bir inanç vardır. Bu yanlış bir inançtır. Hamilelik sırasında annenin dişlerinden kalsiyum kaybı olduğuna dair herhangi bir bilimsel kanıt yoktur. Gıdalarla yeterli kalsiyum alınamazsa bebeğin gelişimi için gerekli olan miktar annenin kemiklerinden karşılanır. Dişlerden kalsiyum çözünmesi olmaz. Hamilelikte diş tedavisi trimesterlere göre değerlendirilir. En uygun zaman ikinci üç aylık dönem yani 3-6 aylık dönemdir. İlk 3 ve son 3 aylık dönemlerde acil tedaviler dışında uygulama yapılmamalıdır” şeklinde konuştu.

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