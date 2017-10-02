Dış ticaret açığı ne kadar oldu?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, eylülde ihracat 11 milyar 849 milyon dolar, ithalat ise 19 milyar 993 milyon dolar oldu.

Bakanlığın, eylül ayına ilişkin dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

Buna göre, eylülde geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,67 artarak 11 milyar 849 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 30,67 artışla 19 milyar 993 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 21,51 artış gösterdi ve 31 milyar 841 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 85,23 artarak 8 milyar 144 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı eylülde yüzde 59,3 olarak gerçekleşti. Bu oran, geçen yılın aynı ayında yüzde 71,3 düzeyindeydi.

eylül ayı dış ticaret rakamları

dış ticaret açığı

Dış ticaret istatistikleri