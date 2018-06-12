Diş tiyatrosu 10 bin çocuğa ulaştı

Ağız ve diş sağlığının bakımının öğretilmesini amaç edinen çocuk tiyatrosu, “Süper Hospi Mikroplara Karşı” adlı tiyatro oyunu ile ağız ve diş sağlığının önemini eğlenceli bir şekilde minik seyircilere anlatmaya devam ediyor.

Gazete Habertürk’te yer alan habere göre Kerem Alışık’ın süpervizörlüğünü yaptığı, Yalvaç Ural’ın yazdığı ve Yiğit Pakmen’in yönettiği oyun, ücretsiz olarak şimdiye kadar 10 binin üstünde çocuğa ulaştı.

Türkiye’de ağız ve diş sağlığının yeterince önemsenmediğini ifade eden Diş Hekimi Recep Eşkar, “Ağız ve diş sağlığı hastalıklarından korunmanın başlıca yolu ağız ve diş sağlığı bakımının küçük yaşlardan itibaren düzenli olarak yapılmasıdır. Çocuklarımıza bu alışkanlıkları sevdirerek ve öğreterek kazandırmanın tiyatro ile sağlanacağını düşündük.

Tiyatroda seyrettiği oyunu gözlem yolu ile öğrenmesi, oyuncularla empati kurarak ağız ve diş sağlığının önemini kavraması, düzenli diş fırçalaması ve sağlıklı yiyecekler yemesi gerektiğinin altını çizdik. Çocukların ve ailelerin ağız ve diş bakımı hakkında bilinçlenmesini misyon edindik” dedi.

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