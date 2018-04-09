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Özellikle hamburger ve sıcak sandviçler, diğer gıdalara göre daha fazla toksin içeriyorlar. Bu toksinler, gebeler ve gelişme çağındaki çocuklar açısından daha tehlikeli. Bu maddeler çocuklarda nörolojik gelişimi etkiliyor ve eğitim başarısını düşürüyor.