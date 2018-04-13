Güney Afrika ülkesi Namibya’da dişi bir aslanın yavrusuna sevgi gösterisinde bulunduğu anlar, objektife yansıdı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ABD’li fotoğrafçı Dale Johnson tarafından çekilen karelerde, dişi aslan yavrusunun kafasını tıpkı bir av gibi ağzının içine sokarak onu kızdırıyor.

Minik yavru ise uyumaya çalışırken kendisini rahatsız eden annesine önce sinirleniyor, bir süre sonra da sarılarak uykuya dalıyor.

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