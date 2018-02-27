Dışişleri: ABD ile Afrin konusunda görüşme yok

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ile Afrin konusunda diplomatik bir görüşme olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü’nün Türkiye ve ABD arasında Afrin bölgesinde gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde diplomatik görüşmeler yürütüldüğü iddiasını yalanladı.

Aksoy, konuya ilişkin soruya cevabında iddiaların doğru olmadığını ifade ederek, "Türkiye'nin ABD ile Afrin konusunda yürüttüğü herhangi bir diplomatik görüşme süreci bulunmamaktadır." dedi.

Sözcü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un 15-16 Şubat tarihli son Türkiye ziyareti sırasında yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki Suriye bağlantılı sorunların aşılması amacıyla bir mekanizma tesis edileceği ve bu çerçevede önceliğin Menbiç'e verileceği beyanını hatırlattı.

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