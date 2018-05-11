Dışişleri açıkladı: Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başlamış!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan duyurduğu ' DEAŞ Terör Örgütü'nün 5 elebaşının yakalanması' konusunda açıklamalarda bulundu. Aksoy, ABD basınında çıkan operasyonun Türkiye'de başladığı yönündeki haberleri doğruladı.

Aksoy'un açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye, DAEŞ'e karşı mücadelede tüm ulusal imkanlarını seferber etmektedir. Uluslararası alanda tesis edilen işbirliğinin önemli sonuçlar verdiğini memnuniyetle kaydediyoruz.

New York Times'da 9 Mayıs tarihinde yayınlanan haberde bahsi geçen operasyon, İsmail Alwaan al-Ithawi adlı üst düzey DAEŞ mensubunun istihbarat ve emniyet birimlerimiz tarafından düzenlenen operasyon sonucunda Sakarya'da yakalanması ve Irak'a sınır dışı edilmesiyle başlamıştır.

Ortaya çıkan başarıda Türkiye'nin de katkısının bulunması bizim için önemlidir. Türkiye, Amerika, Irak ve diğer ülkelerle işbirliği içerisinde, DAEŞ'e karşı mücadeleyi sürdürecektir."

NEW YORK TIMES: OPERASYON SAKARYA'DA YAKALANAN DEAŞ'LI İLE BAŞLADI

Dün ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın 5 üst düzey sözde yöneticisi Irak ve ABD istihbaratlarının Suriye'de düzenlediği operasyonla yakalandığını duyurmuştu.

The New York Times'ta yer alan habere göre, 3 ay süren bu operasyonun bir ayağı Türkiye'ye dayanıyor. 2018'in ilk günlerinde Irak istihbaratı, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir Bağdadi'ye en yakın isimlerden biri olan Ismail Alwaan El Ithawi'nin kardeşinin kimliğini kullanarak Sakarya'da yaşadığını tespit etti.

Gazeteye göre, Irak istihbaratı Türk yetkililere ulaşarak Ithawi'nin Sakarya'da yaşadığını bildirdi. Gözaltına alınan Ithawi daha sonra Irak'a iade edildi.

Ithawi'nin Irak ve Amerikan istihbarat birimlerince sorgulanmasının ardından, DEAŞ'ın sözde liderlerinin saklandıkları yerleri güvenlik güçlerine söylediği belirtildi. Iraklı ve ABD'li yetkililerle anlaşan Ithawi'nin, DEAŞ'lı teröristlerle haberleşerek onları sınır hattına çağırarak yakalanmasını sağladığı ifade edildi.

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