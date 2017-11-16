Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'ye iki kez nota verildi

Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Bütçesi'nin görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Reza Zarrab'ın durumuna ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Avukatlarının ulaşamadığı bilgileri çıkınca, gazetelere de yansıdı, 6 gün sonra değil. Biz aynı gün de yazılı bir notayla sorduk, 'Bu bizim vatandaşımızdır ve böyle haberler var. Bunun durumu nedir?' Aradan 3-4 gün geçti. ABD’den herhangi bir ses çıkmadı. Dün itibarıyla arkadaşlarımız tekrar bir notayla, ‘Biz şu tarihli bir notayla sorduk ama sizden dönüş olmadı’ diye sordu. Dün hem Adalet Bakanlığı'ndan hem de ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçiliğimize dönüşler olmuş. ‘Başka bir yerde. Sağlığı da iyi, güvende, bir sorun yok’ diye genel bir cevap verilmiş. Olayın özü budur."

Bakanlığının konsolosluk işlerinde, hukuki süreçte ya da cezai konularda Türk vatandaşlarının bulunduğu ülkeye yazılı olarak bildirdiğini ya da sorduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Biz vatandaşlarımızın haklarını, hukukunu da her zaman ararız" diye konuştu.

"HİÇBİR İŞLEMİ ABD AMBARGOSUNA AYKIRI DEĞİLDİR"

Halk Bankası'nın ABD ambargosunu deldiğine inanmadıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Halk Bankası'nın hiçbir işlemi ABD ambargosuna aykırı değildir" ifadesini kullandı.

17-25 Aralık’ın FETÖ’nün darbe girişimi olduğunu belirten Çavuşoğlu, ABD’deki iddianamenin de FETÖ iltisaklı bir savcı tarafından hazırlandığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, Suriye konusunda gelinen noktanın sorumlusunun Türkiye olmadığını ifade ederek, "Suriye’de İran’ı yok sayarsanız ateşkesi sağlayamazsınız. İran’ı garantör yapmazsanız, sorumluluk vermezseniz netice alamazsınız. Bu, Rusya için de geçerli" dedi.

"ÖNCE ATEŞKES SAĞLANMALI"

Çavuşoğlu, Suriye’de siyasi çözüme gidebilmek için önce ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi.

Daha önce sahada çatışırken tarafların ateşkesi denediğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"BOŞ BOŞ GİDİLDİ, TEKRAR GERİ DÖNÜLDÜ"

"Siyasi süreci denediler. Cenevre’de hiçbir şey konuşulmadı. Boş boş gidildi, odalarda bekletildi, tekrar geri dönüldü. Şimdi bunun ortamını hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde siyasi çözüm için neler yapacağız, bunlara odaklanıyoruz. İran ve Rusya ile üçlü zirveyi de bunun için gerçekleştireceğiz. Onun öncesinde üçlü dışişleri bakanları toplantısını yapıyoruz. Uzmanlarımız bir araya gelecek. Cenevre’ye bir şeyler de götürmek lazım. Çünkü Cenevre maalesef bugüne kadar anayasa konusunda, geçiş hükümeti konusunda, yine seçim konusunda gerekli zemin oluşamadı."

Çavuşoğlu, geçen seneye göre önemli bir mesafe katedildiğini, Suriye’de siyasi çözüm için herkesin birlikte odaklanması gerektiğini ifade etti.

Terör örgütü FETÖ’nün yurt dışındaki okullarının müfredatını incelediklerini, kadrolarını değiştirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, bulundukları ülkelerden ve Türkiye’den öğretmenler gönderdiklerini vurguladı. Çavuşoğlu, okulun bulunduğu ülkeye sorulduğunu, o ülkenin okulları devralmak istemesi halinde devredildiğini, işletemeyecek olması halinde Maarif Vakfı'nın devraldığını söyledi.

Kıbrıs konusunda hükümetin milli bir duruş sergilediğini kaydeden Çavuşoğlu, esneklik de gösterildiğini ancak Türkiye’nin kırmızı çizgilerinin belli olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, İsviçre’deki son görüşmelerde bunu AB dahil herkesin gördüğünü dile getirdi.

Çavuşoğlu, bölgesel örgütlerle iş birliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Özbekistan ile de Türkiye’nin ilişkilerinin düzelmesinden sonra Orta Asya’da C5+Türkiye inisiyatifi bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, “C5+Türkiye inisiyatifini kurmak için çalışmalarımızı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

"YANLARINDA OLMADIK, OBJEKTİF TUTUM SERGİLEDİK"

Körfez krizinde Katar’ın yanında yer almadıklarını, objektif bir tutum sergilediklerini bildiren Çavuşoğlu, ramazan ayında ambargonun doğru olmadığını söylediklerini, bu konuyu Suudi Arabistan Kralı Salman’ın çözebileceğini ifade ettiklerini hatırlattı. Çavuşoğlu, Müslüman Kardeşler’i terör örgütü olarak görmediklerini, birkaç ülkenin söylemesiyle bunun olamayacağını vurguladı. Filistin’de Hamas ile Fetih’in birleşmesinde en büyük rolün Türkiye’ye ait olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin Ortadoğu’da zikzak çizmediğini kaydetti.

"VERDİĞİMİZ CEVAP ÖMÜR BOYU DÜŞMAN OLDUĞUMUZ ANLAMINA GELMEZ"

Çavuşoğlu, Irak ile ilişkiler konusunda da "Irak yönetimi Başika için haddini aşan şeyler söyleyince cevap verdik. Ama bu Irak’a ömür boyu düşman olduğumuz anlamına gelmez. Irak’ın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü, istikrarını desteklemediğimiz anlamına da gelmez. Barzani ile iyi ilişkiler kurmak, Kürt kardeşlerimizi zor zamanlarında desteklememiz demek onun ayrılıkçı, Irak anayasasına aykırı hareket etmesine göz yummamız anlamına da gelmez” dedi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu