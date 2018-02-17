Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya ile olan ilişkilerde artık daha pozitif ajandaya yönelinmesi gerektiğini söyledi.

54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşmenin ardından mevkidaşıyla ortak basın açıklamasında bulundu.

AA'nın haberine göre, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in mahkemece tahliye edilmesine değinen Çavuşoğlu, bunun sadece yargıya ilişkin bir konu olduğuna işaret ederek, ''Daha önceki görüşmelerimizde idari alanda yapabileceğimiz bir şey varsa söyledik. İddianame hazır değildi. Biz Adalet Bakanlığından sürecin hızlandırılmasını rica ettik. Bağımsız mahkemeler kararını verdi. Biz de Alman tarafından sabırlı olmalarını istemiştik, bunun hakim ve savcıların vereceği karar olacağını belirtmiştik. Artık ilişkilerde daha pozitif ajandaya yönelmemiz gerekiyor.'' dedi.

54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmaktan memnun olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, buranın bölgesel ve güvenlik konularını tartışmak için çok iyi bir platform olduğunu kaydetti.

Mevkidaşı Gabriel ile karşılıklı ilişkilerin nasıl güçlendirileceğini konuştuklarını ifade eden Çavuşoğlu, ''Dostum Gabriel ile görüştük. İkili konuları ve ikili ilişkileri nasıl geliştireceğimizi, gelecek dönemde yeni bir buluşmayı koordine edeceğimizi görüştük'' ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca dışişleri bakanları olarak Türkiye ile Almanya arasında ikili ilişkileri güçlendirmek ve derinleştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

SİGMAR GABRİEL

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Deniz Yücel'in serbest bırakılmasına ilişkin olarak, ''Mahkemenin bağımsız kararı olduğunu biliyorum'' dedi.

Burada Çavuşoğlu ile görüşmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Gabriel, '' NATO'da partneriz. Güvenlik konusunda aynı çıkarlara sahibiz.'' diye konuştu.

Türkiye ile geçmişte zor dönemler yaşadıklarını belirten Gabriel, ''Tabii ki aramızda anlaşamadığımız bazı konular var. Ancak son dönemde dışişleri bakanları olarak bizlerin ve hükümetlerin yaptıkları görüşmeler gelecek için olumlu bir sinyaldir. Görüşmelerimizde ekonomi, enerji gibi konularda iş birliğini ele alacak toplantıların yaşama geçirilmesinin hızlandırılmasını kararlaştırdık.'' ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreçte iki ülkenin saygı esasına dayalı görüşmeleri sürdüreceğini dile getiren, Gabriel mevkidaşına hitaben Türkçe olarak, ''Dostum Mevlüt'e teşekkür ediyorum'' dedi.

İlişkilerdeki son gelişmeleri de değerlendiren Gabriel, diplomasinin megafonları bir kenara bırakıp karşılıklı konuşmanın zor konuları çözeceğini gösteren bir mesaj olduğunu vurguladı.

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