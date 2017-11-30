Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısına katılmak için geldiği Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Görüşmede konuşan Aliyev, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısının önemine değinirken, üç ülke arasında yeni iş birliği mekanizmasının oluşturulacağını söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın daha önce de farklı ülkelerle üçlü iş birliği mekanizmaları oluşturduğunu hatırlatan Aliyev, bu mekanizmaların hem ikili hem de çok yönlü ilişkileri geliştiren girişimler olduğunu belirtti.

Aliyev, Pakistan'la da kurulacak üçlü iş birliği mekanizmasının iyi sonuçlar doğuracağına emin olduğunu vurguladı.

Görüşmede Çavuşoğlu, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Bir ay önce açılışı gerçekleştirilen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesine değinen Çavuşoğlu, "Önümüzde, gerçekleştireceğimiz TANAP gibi daha büyük projeler de var. Sizlerin gösterdiği liderlik sayesinde bir taraftan ikili ilişkilerimiz her alanda gelişiyor, diğer taraftan bölgenin istikrarı ve ekonomik kalkınması için Azerbaycan ve Türkiye büyük rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Gürcistan, Türkmenistan ve İran'la oluşturulan üçlü mekanizmaların, bölgenin istikrarının da güçlenmesini sağlayacağını belirterek, "Şimdi de kardeş ülke Pakistan'ı bu üçlü mekanizmaya dahil ettik. Ekonomi, taşımacılık, enerji ve savunma sanayi gibi alanlarda, kardeş Azerbaycan'la önemli projeler gerçekleştireceğimize eminim." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'la da görüştü.

azerbaycan

Çavuşoğlu

aliyev