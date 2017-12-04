Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı ile telefonda görüştü