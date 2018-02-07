Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a geldi. Temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşen Çavuşoğlu, sonrasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve gündemdeki bölgesel konular yer aldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER