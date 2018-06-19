Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kültür Merkezinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından düzenlenen esnaf buluşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz durmadan çalıştıklarını söyledi.

Antalya'ya yapılan yatırımlardan bahseden Çavuşoğlu, bunların içinde bin yataklı Devlet Hastanesi, Kuzey Çevre Yolu'nun ilk etabı, Antalya-Alanya ve Kemer-Kumluca yolunun bulunduğunu dile getirdi.

Antalya'ya 39 milyar liralık hizmet getirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, bunların içinde AK Partili belediyelerin yaptığı yatırımların bulunmadığını ifade etti.

Türkiye için büyük hedefleri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şimdi Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırma zamanı olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, artık, sahada kazandıklarını masada kaybetmediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Sert konuşmasını da biliyoruz, diplomasiyi sonuna kadar işletmesini de biliyoruz. Uzlaşı ise ona da varız. Dostluksa, bizden daha iyi dost bulunmaz ama herkese Türkiye'ye nasıl davranılacağını öğretiyoruz. Öğrenmeyenlere de itinayla öğretiyoruz. İşte, Fırat Kalkanı'nda DAEŞ'in tepesine bindik mi? Bindik. Herkes, 'DAEŞ ile mücadele' diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nden başka, 4 bin tane DAEŞ'liyi etkisiz hale getiren bir ülke var mı? ABD bile başka bir terör örgütüyle iş yapmak zorunda kaldı. Herkes konuşuyor. Koalisyonun içinde 65 ülke var. İşte PKK, YPG. Haddinizi bilin. Haddinizi bilmezseniz tepenize bineriz dedik mi? Bir gece ansızın girebiliriz dedik mi? Bir gece ansızın tepelerine binmedik mi? Şimdi hedefte Kandil var. Kandil'de de tepelerine bineceğiz. Kandil'i de dümdüz edeceğiz. Bizim Kürt kardeşlerimizle problemimiz yok. Suriye'de, Irak'ta da Türkiye'de de yok. PKK'yı da Kandil'i de inlerine gömeceğiz. Bu da bizim görevimiz."

"ŞİMDİ HER ALANDA İLERLEME ZAMANIDIR"

Türkiye'de YPG, PKK'nın zorla sürgüne gönderdiği 400 bin Kürt bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, bu Kürtlerin Suriye'ye dönemediğini, PKK'nın kendisi gibi Marksist, ateist ve komünistler istediğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin derdinin teröristler olduğunu vurgulayarak, "Münbiç'ten sonra her şey bitti değil. Münbiç önemli. Bir terör koridoru oluşturulmaması için Münbiç stratejik bir yer ama bizim için önemli olan, sınırımızın öte tarafında terörist istemiyoruz. Münbiç'ten sonra Rakka'da dahil tüm YPG'nin kontrol ettiği yerlerden YPG, PKK'yı defedeceğiz. Suriye topraklarından bunları defedeceğiz. Münbiç, sadece bir yol haritasıdır." diye konuştu.

24 Haziran seçimlerinin daha güçlü bir Türkiye için milat olacağını aktaran Çavuşoğlu, bu seçimin Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimi olacağını söyledi.

Çavuşoğlu, 16 yılda demokrasi mücadelesi vererek bayrağı hiç yere indirmediklerini belirterek, "Şimdi her alanda ilerleme zamanıdır. 24 Haziran seçimleri Türkiye'nin şahlanışı bakımından en kritik seçim olacaktır." dedi.