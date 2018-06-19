Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kültür Merkezinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından düzenlenen esnaf buluşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz durmadan çalıştıklarını söyledi.
Antalya'ya yapılan yatırımlardan bahseden Çavuşoğlu, bunların içinde bin yataklı Devlet Hastanesi, Kuzey Çevre Yolu'nun ilk etabı, Antalya-Alanya ve Kemer-Kumluca yolunun bulunduğunu dile getirdi.
Antalya'ya 39 milyar liralık hizmet getirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, bunların içinde AK Partili belediyelerin yaptığı yatırımların bulunmadığını ifade etti.
Türkiye için büyük hedefleri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şimdi Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırma zamanı olduğunu bildirdi.
Çavuşoğlu, artık, sahada kazandıklarını masada kaybetmediklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Sert konuşmasını da biliyoruz, diplomasiyi sonuna kadar işletmesini de biliyoruz. Uzlaşı ise ona da varız. Dostluksa, bizden daha iyi dost bulunmaz ama herkese Türkiye'ye nasıl davranılacağını öğretiyoruz. Öğrenmeyenlere de itinayla öğretiyoruz. İşte, Fırat Kalkanı'nda DAEŞ'in tepesine bindik mi? Bindik. Herkes, 'DAEŞ ile mücadele' diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nden başka, 4 bin tane DAEŞ'liyi etkisiz hale getiren bir ülke var mı? ABD bile başka bir terör örgütüyle iş yapmak zorunda kaldı. Herkes konuşuyor. Koalisyonun içinde 65 ülke var. İşte PKK, YPG. Haddinizi bilin. Haddinizi bilmezseniz tepenize bineriz dedik mi? Bir gece ansızın girebiliriz dedik mi? Bir gece ansızın tepelerine binmedik mi? Şimdi hedefte Kandil var. Kandil'de de tepelerine bineceğiz. Kandil'i de dümdüz edeceğiz. Bizim Kürt kardeşlerimizle problemimiz yok. Suriye'de, Irak'ta da Türkiye'de de yok. PKK'yı da Kandil'i de inlerine gömeceğiz. Bu da bizim görevimiz."
"ŞİMDİ HER ALANDA İLERLEME ZAMANIDIR"
Türkiye'de YPG, PKK'nın zorla sürgüne gönderdiği 400 bin Kürt bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, bu Kürtlerin Suriye'ye dönemediğini, PKK'nın kendisi gibi Marksist, ateist ve komünistler istediğini ifade etti.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin derdinin teröristler olduğunu vurgulayarak, "Münbiç'ten sonra her şey bitti değil. Münbiç önemli. Bir terör koridoru oluşturulmaması için Münbiç stratejik bir yer ama bizim için önemli olan, sınırımızın öte tarafında terörist istemiyoruz. Münbiç'ten sonra Rakka'da dahil tüm YPG'nin kontrol ettiği yerlerden YPG, PKK'yı defedeceğiz. Suriye topraklarından bunları defedeceğiz. Münbiç, sadece bir yol haritasıdır." diye konuştu.
24 Haziran seçimlerinin daha güçlü bir Türkiye için milat olacağını aktaran Çavuşoğlu, bu seçimin Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimi olacağını söyledi.
Çavuşoğlu, 16 yılda demokrasi mücadelesi vererek bayrağı hiç yere indirmediklerini belirterek, "Şimdi her alanda ilerleme zamanıdır. 24 Haziran seçimleri Türkiye'nin şahlanışı bakımından en kritik seçim olacaktır." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.