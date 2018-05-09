Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD Başkanı Trump'ın İran kararına ilişkin açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, " Ortak bir aklın oluşması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Devletler imzaladıkları anlaşmaların arkasında durmalı. ABD’nin tek başına bu kararı alması doğru bir adım değil" dedi.

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