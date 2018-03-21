Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin görevden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la dünkü görüşmesi ve Türkiye-AB ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

MÜNBİÇ SORUSUNA YANIT

Bir gazetecinin ABD ile Münbiç görüşmeleri konusundaki sorusuna yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, "'Anlaşmaya vardık' demedik, 'anlayışa vardık'" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

En son kendisinin Ankara ziyaretinde vardığımız anlayış, çalışmalar devam ediyor. Kendisine bu süreçteki işbirliği için teşekkür ettim. Dünkü telefon görüşmesi insani bir telefon görüşmesiydi. Bu ziyaret marjında vardığımız anlayış ve oluşturduğumuz çalışma gruplarının sonuç getirmesi konusunda temennilerimizi de dile getirdik.

Brüksel'de yaptığımız görüşmelerde en son bir yol haritası belirlemiştik AB ile. Olumlu adımlar da atıldı, adım atılmayan konular da oldu. İki taraf da birbirinden beklenti içindeyken nelerin olup nelerin olamayacağını iyi bilmesi gerekir. Bizim AB'den istediklerimiz bugüne kadar alınan kararların uygulanması. Üyelikle ilgili AB'den beklentimiz yok ama bunun nedeni biz değiliz. Takırdığı tavırdan dolayı beklenti içinde değiliz. Ne yaptığını, ne istediğini bilmeyen bir AB var.

Gümrük Birliği her iki taraf için de kazançlı olacak. AB üyesi birçok ülke için daha da önemli bir süreç Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi. Bunu da bizim üzerimizde bir koz gibi kullanmasınlar. Buna benzer konular var. Yeni bir yol haritası belirlersek ve yapamayacaklarımızı parantez içine alıp yapabileceğimiz konularda adımlar atarsak belki ilişkilerin daha sağlam zemine oturmasına da katkı sağlarız.

"MÜNBİÇ YANITI: ANLAŞMAYA VARDIK DEMEDİK, ANLAYIŞA VARDIK"

Anlaşmaya vardık sözünü netliğe kavuşturmak gerekiyor. Bir anlayışa vardık diyoruz. Suriye'nin özellikle Münbiç ve Fırat'ın doğusunun huzura kavuşması... Anlayışa vardık, anlaşmaya vardık demedik. Basınımız öyle bir şey söylüyor ki. O zaman anlaşmaya vardıysak komisyon çalışmasını niye yapacağız.

Münbiç'ten sonra sıra diğer şehirlere gelecektir. Sadece Münbiç ve sadece YPG'nin Münbiç'ten çekilmesi yetmez.





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