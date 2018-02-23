Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Arapça yaptığı paylaşımda, terör örgütü YPG/PKK'nın propagandasını kınadı.

AA'nın haberine göre, Bakan Çavuşoğlu, YPG/PKK'nın Zeytin Dalı Harekatı hakkında internet ortamındaki yalan ve yanlış bilgi paylaşmalarına tepki göstererek, bunların terör örgütünün kirli yüzünü ortaya koyduğuna dikkati çekti. Çavuşoğlu, Twitter'da "#Yalanlarla Kandırılma​" etiketiyle paylaşımda bulundu.

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