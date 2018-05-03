Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo'yla Washington'da görüşecek!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Pompeo ve Çavuşoğlu'nun Washington’da görüşmek üzere mutabık kaldıklarını, kesin tarihin belli olmadığını söyledi.

Aksoy Kıbrıs'la ilgili olarak ise, "Rumlarda esaslı bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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