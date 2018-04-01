Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu tarihi İçkale'deki makamında ziyaret etti. Valilik makamındaki ziyaret sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın, terör örgütü YPG'nin kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan bütçeyi dondurma kararını değerlendirdi. Trump'ın kararını olumlu bulduklarını; fakat geç kalınmış karar olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Esasen silah veya maddi yardım olsun, Suriye'deki halklara verilmesi gerekiyor. Bugün Suriye'de yerinden edilmiş 500 binden fazla Kürt var. Bunların büyük bir çoğunluğu da YPG tarafından sürgüne gönderilmiş Kürtlerdir; ama sadece Kürtler değil, Araplar, Süryaniler, Türkmenler var. Yani sürgüne, zorla göçe gönderilen çok sayıda insan var. Bu insanların geri dönmesine harcanması lazım. Şu an DEAŞ'tan temizlenen bölgede insanların daha iyi şartlarda yaşaması için bu paraların harcanması lazım. İşte o zaman bölgeyi istikrara kavuştururuz" dedi.
'NE DEDİĞİNİ BİLMEYEN BİR ÜLKE'
Fransa'nın, Suriye'nin kuzeyine asker göndermesine ilişkin iddiaları değerlendiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Fransa, bu söylemi yalanladı sonra 2-3 defa düzeltme yaptı. Ne dediğini bilmeyen, ne yapacağını bilmeyen bir ülkeyle karşı karşıyayız. Oysa Fransa, Suriye'nin gerçeklerini diğer batılı ülkelerden daha iyi bilen bir ülkedir. Bugüne kadar doğru yolda ilerliyordu; fakat son aylarda maalesef Fransa, doğru bildiklerini bile söylemeyen bir ülke haline geldi. Gerçekleri çarpıtan bir ülke haline geldi. Kendi iç siyasetinden kaynaklandığını görüyoruz. Fransa Dışişleri Bakanı ile en son yaptığımız görüşmede şunu söyledik, 'Uzaktan ahkam kesmeyin. Gelin Afrin'e birlikte yardım edelim ve geri dönecek insanlara da beraber yardımcı olalım. 3-5 tane YGP'linin sözüne bakmayın, oradaki halklar ne diyor onlara bakın' dedik ve Münbiç'e asker göndereceklerini yalanladılar."
'TEL RIFAT'TA FERYAT YÜKSELİYOR'
Suriye'nin Tel Rıfat şehrindeki son gelişmeler hakkında da konuşan Bakan Çavuşoğlu, bölgenin henüz alınmadığını; ama orada yaşayanlardan feryatların yükseldiğini söyledi. Çavuşoğlu, "YGP/PKK'dan onlar da kurtulmak istiyor. Esasen tüm Suriye, tüm terör örgütlerinden temizlenmeden, Suriye'ye güven ve istikrar gelmez. Dolasıyla bu şehirleri teröristlerden ayrım yapmaksızın kurtarmak gerekiyor" dedi.
"EY NETANYAHU, SEN ÇOK ZAYIFSIN, ÇOK GARİPSİN"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye askerinin Afrin'de mazlumlara zulmettiğini iddia eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zayıf ve garip biri olduğunu belirterek "Dün İsrail'in başbakanı, muhatabım değil de bir laf etmiş. Ettiği lafa bak. Onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış. Hani hüküm veya hükmü ilahi. Kulakları var duymaz. Ağızları dilleri var hakkı söylemez, kalpleri mühürlü. Ya dünyada İsrail ordusunun ne kadar zalim olduğunu benim anlatmama gerek yok. İsrail ordusu ve İsrail mazlumlara karşı cesur ama mazlumların dışında cesur değil. Korkak. Ürkek. Zaten zalimler hiçbir zaman cesur olamaz. Ve zalimler hiçbir zaman zafer anıtı dikemez. Ve kalkmış bizim Afrin'de mazlumlara kalkıp da oralarda askerimizin zulmettiğini söylüyor. Eyyy Netenyahu, sen çok zayıfsın çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz. Ama senin derdin teröristler değil çünkü sen terör devletisin. Ve terör devleti olarak da işte Gazze'de yaptıkların ortada, Kudüs'te yaptıların ortada. Ya senin dünyada doğru dürüst sevenin yok, sevenin. İşte BM'de Kudüsle ilgili attığın adıma aldığın cevap ortada. 'Benim nükleer silahım var' diye hava atma. Yeri geldiği zaman o nükleer silahlar da çalışmaz. Ve şunu bileceksin. Mazlumla uğraşma. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Dünyada dolaşacak gezecek yer bulamazsın. Bu kadar açık konuşuyorum. Onun için bizimle uğraşma. Ve dürüst ol. Dürüst olmadığın sürece hiçbir zaman bizden de kalkıp olumlu bir kelam bulamazsın."
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