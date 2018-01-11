Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz arasında, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda, dış politika konusunda tartışma yaşandı.

Habertürk TV'nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yılmaz'ın eleştirileri için "Terbisesizlik" dedi. Bakan Çavuşoğlu'nun Yılmaz'a "Başkonsolos olmak için kaç kez kapıma geldin" dediği de öne sürüldü.

YILMAZ: SORUYA SİNİRLENDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulunan Yılmaz'a bu tartışma soruldu.

Yılmaz, "Sayın Bakanın üslubu, bir devlet adamına yakışacak bir üslup değil. 'Ege adalarıyla ilgili Yunanistan Başbakanı, Savunma Bakanı geliyor, burada kiliseler açılıyor, birlikler ziyaret ediliyor, bunlara ilişkin niye bir protesto notası vermiyorsunuz? diye sorduk. Suriye konusunda ise 'İdlib'de grupları niye destekliyorsunuz?' diye sorduk. Sinirlendi, hakaret etti. Hakaret edince de cevabını verdik." dedi.

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