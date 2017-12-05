Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Stoltenberg ile NATO Dışişleri Bakanları toplantısının gündemini ve Türkiye'nin NATO ittifakına verdiği önemli katkıyı görüştü.

Geçtiğimiz ay Trident Javelin tatbikatında gerçekleşen olayı da görüştüklerini aktaran Genel Sekreter Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla gerçekleşen olay sebebiyle özür dilemek için tekrar görüştüğünü söyledi.

Stoltenberg NATO askeri otoritelerinin olayı araştırdığını ve bir daha böyle bir şeyin olmamasını nasıl sağlayacakları konusunda çalıştıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Stoltenberg ile görüştü