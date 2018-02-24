Afganistan'ın başkenti Kabil'de bu sabah gerçekleşen patlamalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi veya yaralandı. Patlamanın gerçekleştiği bölgede NATO'nun merkez binası ve ABD büyükelçiliği olduğu bildirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, Taliban üyelerinin saldırısında 18 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin esir düştüğünü söyledi.

Helmand vilayetinde ise Cumartesi sabahı peş peşe intihar saldırıları düzenlendi. Üç güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği patlamalarda birçok sivil de yaralandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, internet sitesi üzerinden yayınladığı mesajda, gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı. Bakanlığın internet sitesi üzerinden yayınlanan mesajda;

''Afganistan’da başkent Kabil ile Farah ve Helmand vilayetlerinde bugün meydana gelen terör saldırıları sonucunda aralarında askerlerin de bulunduğu çok sayıda Afgan kardeşimizin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu terör saldırılarını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

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