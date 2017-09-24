Dışişleri Bakanlığı, Cemal Özen'i andı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 1981 yılında ASALA terör örgütünün Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna ve Kültür Ateşeliği'ne yaptığı saldırıda şehit ettiği güvenlik görevlisi Cemal Özen için bir anma mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan mesajda, "ASALA terör örgütü tarafından Paris’te şehit edilen (24.9.1981) Güvenlik Ataşemiz Cemal Özen’i saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

— Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 24, 2017

1981 TÜRKİYE'NİN PARİS BAŞKONSOLOSLUĞUNA SALDIRI

24 Eylül 1981 tarihinde ASALA terör örgütüne bağlı 4 terörist, Fransa'nın başkenti Paris'teki Türkiye Paris Başkonsolosluğu ve Kültür Ataşeliği'nin bulunduğu binaya giriş yaptı.

Güvenlik görevlilerini etkisiz hale getiren teröristler, toplamda 56 kişiyi rehin aldı. Yapılan saldırıya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi Cemal Özen, teröristler tarafından şehit edildi.

Saldırıda Başkonsolos Kaya İnal yaralandı. Aynı zamanda rehineler arasında bulunan bir Türk kızı, saldırganlardan birinin tacizine uğradı ve olay yerinde bulunan 3 yaşındaki bir bebek yaralandı.

Teröristler, yaptığı açıklamada Türkiye'deki 12 siyasi tutuklunun serbest bırakılarak Paris'e getirilmesini istedi ancak istekleri kabul edilmedi. Teröristlerin isteği yerine getirilmeyince 15 saat sonra saldırganlar polise teslim oldu.

Yapılan bu saldırı, Türk diplomatlara Paris'te yapılan 4. silahlı saldırı olarak kayıtlara geçti ve Türkiye, Fransa'yı saldırılar konusunda bir kere daha uyarmıştır.

Saldırıyı gerçekleştiren 4 Ermeni saldırgan, Vasken Sakosesliyan, Kevork Abraham Gözliyan, Aram Avedis Basmaciyan ve Agop Abraham Turfanyan, 31 Ocak 1984'de Fransa'da 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılmışlardır. Cezaya Türkiye'den büyük tepki gösterilmiştir.

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