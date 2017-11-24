Dışişleri Bakanlığı: Dünya Müslüman Alemler Birliği'nin terör örgütü ilan edilmesi vahim bir yanlış

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır tarafından yayınlanan ortak bildiriyle, Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin, mesnetsiz suçlamalarla "terör örgütü" olarak ilan edilmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Dünya Müslüman Alemler Birliği'nin terör örgütü ilan edilmesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin “Terör Örgütü Olarak İlan Edilmesi” Hk.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır tarafından yayınlanan ortak bildiriyle, Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin, mesnetsiz suçlamalarla “terör örgütü” olarak ilan edilmesini derin bir teessürle karşıladık.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı olarak, Müslümanlar arasındaki dayanışma ihtiyacının arttığı bir dönemde atılan bu adımı, sadece İslam karşıtı çevrelere hizmet edecek vahim bir yanlış olarak değerlendiriyoruz.

Hiçbir terör olayına bulaşmamış alimleri çatısı altında toplayan böyle bir kuruluşun terör örgütü olarak ilan edilmesini, medeniyetimizin ilim-irfan geleneğine aykırı bir tutum olarak görüyoruz.

Yanlış bir değerlendirmeden kaynaklandığını ümit ettiğimiz bu tasarruftan bir an önce vazgeçilerek, Dünya Müslüman Alimler Birliği’ne ve bu çatı altında biraraya gelen alimlerimize hak ettikleri saygının gösterilmesini bekliyoruz."