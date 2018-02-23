Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Filistin'in başkenti Doğu Kudüs’te Yahudi yerleşimciler için yeni konut inşasını onaylamasını kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

''İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’ün güneyinde Yahudi yerleşimciler için büyük bölümü Filistinlilerin özel mülkü olan arazide 3.000 yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz.

İsrail’in uluslararası hukuku ve ilgili BM kararlarını hiçe sayan adımlarını reddediyoruz.

İsrail, Filistin topraklarında yerleşim birimleri inşa etmek suretiyle işgalini kalıcı bir sömürgeciliğe çevirmekte ve barış sürecinin zeminini yok etmektedir.iliğe çevirmekte ve barış sürecinin zeminini yok etmektedir.''

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