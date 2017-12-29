Dışişleri Bakanlığı, Kahire'de meydana gelen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Bugün Kahire'de bir kilisede meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Dışişleri Bakanlığı, Kahirede meydana gelen terör saldırısını kınadı

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