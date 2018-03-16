Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin kararına tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "(AP'nin Zeytin Dalı Harekatı kararı) AP bir kez daha objektiflikten uzak ve taraflı bakış açısına sahip olduğunu göstermiştir" ifadeleri kullanıldı.

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