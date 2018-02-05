Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda Dışişleri Bakanlığınca bugün yapılan açıklamaya ilişkin sorulan bir soruyu yanıtladı.

İHA'nın haberine göre, Aksoy, "2017 Mart ayında yaşanan krizin ardından Türkiye-Hollanda ilişkilerinde normalleşmenin sağlanabilmesine yönelik beklentilerimiz bilinmektedir. Sözkonusu olaylardan bu yana Türkiye dışında bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin göreve dönmesinin arzu edilmediği esasen Hollanda makamlarına bildirilmişti. Nitekim o tarihten bu yana da Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi ülkemize gelmemişti. Gelinen aşamada Hollanda tarafının normalleşme yolunda gerekli somut adımları atma iradesini göstermesi halinde Türkiye iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirmeye hazırdır" dedi.

Bekir Bozdağ "Hollanda ile Türkiye arasında sorun yeni değil. Diplomatik ilişkiler kesilmemiştir, aynen devam etmektedir. Bizim de orada büyükelçimiz yok, onların da Türkiye'de büyükelçileri yok"

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