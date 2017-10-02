Dışişleri Bakanlığı'ndan Katalonya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminin referandum girişimine ilişkin, "İspanya'nın toprak bütünlüğüne saygıyı esas olarak görüyoruz. Bu süreçte İspanya kanunlarına riayet edilmesi ve şiddet olaylarına yol açılmasından kaçınılması önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.
Müftüoğlu, İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminin yasa dışı ilan edilen referandum girişimi hakkında bir soruya cevap verdi.
Katalonya özerk yönetiminin 1 Ekim'deki referandum girişimiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktaran Müftüoğlu, "İspanya'nın toprak bütünlüğüne saygıyı esas olarak görüyoruz. Bu süreçte İspanya kanunlarına riayet edilmesi ve şiddet olaylarına yol açılmasından kaçınılması önem taşımaktadır." dedi.
Müftüoğlu, "Tarihten gelen yakın dostluk ve müttefiklik ilişkilerine sahip olduğumuz İspanya'nın bu tür sınamaları aşacağına ve demokratik bir yaklaşımla ulusal diyalog ortamını en iyi şekilde tesis edeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.
Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Sözcüsü Jordi Turull, Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ve Dışişleri Bakanı Raül Romeva Barselona'da düzenledikleri basın toplantısında, yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunda yüzde 90 "evet" sonucu çıktığını açıklamıştı.
Katalonya Özerk Yönetimi yetkilileri, polis ve jandarmanın oy merkezlerine ve bağımsızlık yanlılarına müdahalesi sonucu 844 kişinin yaralandığını, 3 kişinin gözaltına alındığını söylemişti.
İspanya İçişleri Bakanlığı dün Katalonya'da yapılan yasa dışı referandumla ilgili 92 oy merkezinin güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kapatıldığını, 3 kişinin gözaltına alındığını, 9 ulusal polis ve 3 jandarmanın yaralandığını duyurmuştu.
Diğer yandan, Katalonya yerel polisi ise kapatılan oy merkezi sayısını 224 olarak açıklamıştı. Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Sağlık Bakanlığı, referandumun güvenlik görevlileri tarafından engellenmesi sırasında çıkan olaylarda yaralananların sayısının 465'e yükseldiğini belirtmişti.
- dışişleri bakanlığı
- Katalonya
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