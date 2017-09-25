Dışişleri Bakanlığı'ndan IKBY'ye seyahat uyarısı!

Dışişleri Bakanlığı: "Irak’ın IKBY dışındaki vilayetleri için daha önce yapılan seyahat uyarısının IKBY kontrolündeki Dohuk, Erbil ve Süleymaniye’yi de içerecek şekilde genişletilmesi uygun görülmüştür" açıklamasında bulundu.

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